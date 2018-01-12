مهرجان دبي للتسوّق يعلن عن «مفاجأة الجمعة»

يقدّم مهرجان دبي للتسوّق المفاجأة الثالثة لمبادرة «مفاجآت الجمعة»، التي تضفي التشويق على تجربة التسوّق خلال الحدث، وتوفّر بدورها لعشّاق التسوّق كل أسبوع تخفيضات كبيرة في محل تجاري بشكل حصري في أحد المراكز التجارية.

وابتداءً من الساعة العاشرة صباح اليوم، سيحظى المتسوّقون في متجر «السلام» بسيتي سنتر مردف في دبي، بفرصة اقتناء مجموعة واسعة من المنتجات التي تلبّي أذواقهم، وبخصومات بنسبة 90% حتى نفاد الكمية المعروضة. ويتضمن المتجر أسماء علامات تجارية مميّزة مثل: روي روبسون، وDKNY، وامبوريو أرماني، وفيرساتشي جينز، ودولشي أند جابانا، واسكادا، وروبرتو كافالي، ولوف موسكينو، وغيرها الكثير.

كما تتواصل تحت شعار الحملة التسويقية «أسباب أكثر لاحتفالات أكبر»، العروض الترويجية المميّزة، وفرص الفوز بجوائز قيّمة، والفعاليات الترفيهية مشوّقة في مراكز التسوق والوجهات أخرى.

لوتاه للعطور

وأطلقت «لوتاه للعطور» المتخصصة في ابتكار توليفات ماء العطر، والبخور والعود المعطر، والزيوت العطرية المستوحاة من التراث الشرقي والفرنسي، بخورها الجديد «لوتاه إنسينس مهرجان دبي للتسوق 2018 الحصري» بقاعدته العطرية الخشبية، وعمقه وثرائه.

وقالت «لوتاه للعطور»: يسعدنا أن نطلق هذا البخور «لوتاه إنسينس مهرجان دبي للتسوق 2018 الحصري». ونفخر بالتوليفة التي ابتكرناها في البخور الجديد، والتي تتميز بما تخلقه من أجواء جريئة ورقيقة في آن واحد، بما يمنح المستخدمين تجربة رائعة، الذين سيُمنحون شعوراً حقيقياً بالحيوية والطمأنينة.

وباعتبارنا علامة تجارية إماراتية، نعتز بدعمنا لمهرجان دبي للتسوق عبر الكشف عن منتجنا الجديد في أحد أبرز مهرجانات التسوق على مستوى العالم». ويتوفر البخور الجديد في كافة فروع لوتاه في إمارة دبي - مول الإمارات، سيتي سنتر ديرة، سيتي سنتر مردف، دبي فستيفال سيتي مول، الاتحاد مول، محلات السلام في مركز وافي ومركز جميرا.

وافي

من ناحية أخرى، افتتح كارفور مؤخرا سوقاً مركزية جديدة في وافي بحيث يمكن للعملاء الإنفاق والاستفادة من أفضل العروض، كما ستتاح لهم أيضاً فرصة للفوز بجوائز قيّمة من خلال أنشطة مهرجان دبي للتسوق بمول وافي. ويمكن التسوق يومياً للفوز بجوائز في بيت البالونات أو سيارة نيسان باترول تيتانيوم في السحب الكبير الذي يقدمه مهرجان دبي للتسوق.

ويقدم وافي فعالية «انفق وفجر البالونات في بيت البالونات» حيث يمكن للمتسوقين والعائلات الاستمتاع بفعالية مليئة بالمرح وربح جوائز قيمة. عند إنفاق مبلغ لا يقل عن 100 درهم لكل إيصال، يحظى العميل بفرصة جمع أكبر عدد ممكن من البالونات في دقيقة واحدة ليقوم فيما بعد بتفجيرها والعثور على مفاجآت بداخلها.

وتتاح لزوار المول فرصة دخول السحب لربح الجائزة الكبرى، سيارة نيسان باترول تيتانيوم. ولكل إيصال بقيمة 200 درهم، يحظى العميل بالفرصة لربح هذه الجائزة في حال حالفه الحظ وفاز بالسحب. وتتواصل فعاليات بيت البالونات للجمهور حتى 27 يناير بين الساعة الواحدة ظهراً والساعة العاشرة ليلاً، حيث ينشر البهجة والأجواء الحماسية في كافة أنحاء المول.

إنفينيتي

وأطلقت العربية للسيارات عرضا مميزا في إطار مشاركتها في مهرجان دبي للتسوق من خلال تغطية الدفعة الأولى البالغة 20٪ على جميع مشتريات إنفينيتي الجديدة، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة البالغة 5٪، حيث ستتولى إنفينيتي من العربية للسيارات دفعها حتى 27 يناير الجاري.