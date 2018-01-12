مكاسب الأسهم تتخطى 7 مليارات في أسبوع

ربحت الأسواق أكثر من 7 مليارات درهم في تداولات الأسبوع الماضي، وسط عمليات شراء انتقائية على الأسهم مع تحسن شهية المستثمرين وتفاؤلهم بقرب انطلاق موسم نتائج الشركات السنوية والتوزيعات النقدية.

وصعد سوق دبي بنسبة 0.9% أو ما يعادل 31.06 نقطة ليغلق عند 3494.63 نقطة، محققاً أعلى إغلاق أسبوعي في شهرين ومواصلاً مكاسبه للأسبوع الرابع على التوالي، مع ارتفاع أسهم «أرابتك القابضة» 12.2% و«دبي الإسلامي» 2.6% و«دبي للاستثمار» 0.8%

وربح سوق أبوظبي 42.68 نقطة أو ما نسبته 0.94% ليستمر في مكاسبه للأسبوع الخامس على التوالي وصولاً إلى 7591.11 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق أسبوعي في 5 أشهر، بدعم صعود بنك «أبوظبي الأول» بنسبة 1.38% و«اتصالات» 0.84%، إلى جانب استقرار سهمي «الدار العقارية» و«دانة غاز». وبلغت سيولة السوقين الأسبوع الماضي نحو 3.15 مليارات بواقع 2.26 مليار في دبي و882.17 مليون في أبوظبي، وجرى تداول 2.15 مليار سهم منها 1.65 مليار في دبي و494.4 مليون في أبوظبي، من خلال 28.43 ألف صفقة منفذة.

وقال إياد البريقي المدير العام لشركة «الأنصاري» للخدمات المالية: يتميز شهر يناير من كل عام بأداء متفوق مع تفاؤل المستثمرين بانطلاق العام الجديد، لا سيما وأنه يأتي بالتزامن مع قرب انطلاق موسم نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح.

وأضاف البريقي لـ«البيان الاقتصادي»: الأسهم حققت أداء جيداً منذ بداية العام، وهو ما يبشر بدخول سيولة جيدة للأسواق، والتركيز على عمليات التجميع في أسهم الشركات الأقل سعراً مثل «الاتحاد العقارية» و«دريك آند سكل» و«دبي باركس» إضافة إلى أسهم التأمين.

وتصدر سهم «دريك آند سكل» نشاط سوق دبي من حيث القيم الأسبوع الماضي بأكثر من 303 ملايين درهم بعد تداول 129.9 مليون سهم، وأغلق منخفضاً 4.6%، وحل «جي إف إتش» في المرتبة الثانية بسيولة 297.2 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» بسيولة 193.9 مليون، وأغلق متراجعاً 3.1%. ومن بين الأسهم المرتفعة: «العربية للطيران» بنسبة 4.03%، و«إعمار للتطوير» 3.99%، و«داماك العقارية» 3.02%، و«إعمار مولز» 0.92%، و«بنك الإمارات دبي الوطني» 0.37%.

وتابع البريقي: تخللت عمليات التجميع الأسبوع الماضي بعض المضاربات والبيع، وهو أمر طبيعي لاختلاف أهداف المستثمرين، بينما يفضل البعض المضاربة واقتناص الفرص لتحقيق أرباح سريعة، إلا أن عمليات المضاربة لم تؤثر سلباً في أداء السوق، بل ساهمت في الشراء وتماسك الأسواق والمؤشرات.

وأعرب البريقي عن تفاؤله بأداء الأسواق في الفترة المقبلة مع دخول سيولة ملحوظة بالتزامن مع موسم النتائج السنوية، وجميعها عوامل إيجابية نعول عليها لاستمرار الأداء الإيجابي.

دعم صعود سوق العاصمة المكاسب شبه الجماعية للقطاعات باستثناء تراجع الاستثمار والسلع الاستهلاكية بنحو 2.81%، و1.87% على التوالي، بينما ارتفع قطاع التأمين 3.78% والصناعة 2.8% والبنوك 1.05% والاتصالات 0.84% والعقار 0.73%.