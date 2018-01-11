تلقى " البيان الاقتصادي" السؤال التالي من أحد السائحين: هل تفرض القيمة المضافة على السائحين وفي حال سدادها هل يتم استردادها؟
أفادت «الاتحادية للضرائب» بأنه يسمح للسائحين والزوار استرداد ضريبة القيمة المضافة التي يتم تسديدها عند زيارتهم لدولة الإمارات حيث سيتم استرداد الضرائب المحصلة إلكترونياً من السائحين والزوار والأشخاص غير المقيمين في الدولة.
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