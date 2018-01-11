اقتصادية دبي: 73 شكوى ومخالفتان بشأن «الضريبة»

استقبلت اقتصادية دبي 73 شكوى مرتبطة بضريبة القيمة المضافة من المستهلكين أول من أمس، وأشار أحمد الزعابي، مدير إدارة حماية المستهلك بالإنابة في اقتصادية دبي، إلى أن شكاوى المستهلكين وجهود فرق التفتيش أدت إلى تحرير مخالفتين واستدعاء 7 منشآت تجارية للتحقق من الشكاوى الواردة بحقها من قبل المستهلكين، وتم طلب مستندات إضافية من أصحاب تلك المنشآت للحصول على إيضاحات حول الشكاوى الواردة بحقهم.

ونبه الزعابي التجار وأصحاب المنشآت التجارية لعدم التلاعب في الأسعار أو التلاعب في نسبة الضريبة التي تشكل أكثر من 5% في أسعار المنتجات أو الخدمات المشمولة بالضريبة، داعياً المستهلكين إلى الحرص خلال عملية الشراء والتأكد من عدم وجود تلاعب في الأسعار أو عدم الالتزام بالقوانين، والإبلاغ في حال وجود أي رفع في الأسعار، لافتاً إلى ضرورة مطالبة المستهلك بفواتير الخدمة والبيع والاحتفاظ بنسخة منها، لحماية حقوقه لاحقاً. وفي حال رفض البائع تسليم الفاتورة، يجب على العملاء تقديم الشكاوى من خلال أرقام التواصل المنتشرة على منافذ البيع الرئيسة، وهي خدمة أهلاً دبي 600545555.

وأشار إلى أن الفرق التوعوية التي شكلتها اقتصادية دبي تواصل زيارتها لمختلف الأسواق والمنشآت التجارية في مختلف أنحاء دبي، من أجل إيضاح الإجراءات التي يجب اتباعها من قبل التجار فيما يتعلق بالفواتير الضريبية.

من جانب آخر، حرصت فرق عمل التفتيش الميداني على مراقبة الأسواق من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الرابعة فجراً، للتأكد من التزام أصحاب المنشآت التجارية بالقوانين التجارية المعمول بها في الإمارة، وخاصة التأكد من عدم رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه على المستهلكين بداعي تطبيق الضريبة.