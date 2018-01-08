"طيران الإمارات" تطلق عروضاً سعرية خاصة خلال 2018

أطلقت طيران الإمارات عروضا سعرية خاصة لفترة محدودة في دولة الإمارات للسفر خلال عام 2018 إلى وجهات عالمية مختارة في الدرجتين السياحية ورجال الأعمال.

وذكرت طيران الامارات ان العروض تسري على الحجوزات التي يتم إنجازها لغاية 22 يناير الجاري على أن يتم السفر خلال الفترة بين 12 يناير الجاري و30 نوفمبر المقبل .

وتبدأ العروض الخاصة في الدرجة السياحية من 825 درهما إماراتيا إلى وجهات الشرق الأوسط و905 دراهم إلى وجهات جنوب آسيا و1365 درهما إلى أفريقيا و1765 درهما إلى دول منطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية و2055 درهما إلى أوروبا و3535 درهما إلى وجهات أميركا الشمالية والجنوبية.

وتبدأ العروض الخاصة في درجة رجال الأعمال من 2595 درهما إماراتيا إلى وجهات جنوب آسيا و2895 درهما إلى وجهات الشرق الأوسط و5295 درهما إلى أفريقيا و8095 درهما إلى دول منطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية و10305 دراهم إلى أوروبا و15605 دراهم إلى وجهات أميركا الشمالية والجنوبية.