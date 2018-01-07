تباين بشأن تحمّل تجار لـ «المضافة»

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تباينت الآراء في الاستطلاع الأسبوعي لـ«البيان الاقتصادي» فيما إذا كانت خطوة تحمّل بعض التجار ضريبة القيمة المضافة ستخفف من ارتفاع مستوى المعيشة الناتج عن تطبيقها.

وأظهر استطلاع عبر موقع «البيان» الإلكتروني أن 55% من المستطلعة آراؤهم يعتقدون أن هذه الخطوة تخفف ارتفاع مستوى المعيشة الناتج عن تطبيق الضريبة، فيما أعرب 45% عن اعتقادهم بأنها لن تخفف من الغلاء. وفي الاستطلاع عبر «تويتر»، قال 58% إنهم يعتقدون أن تحمّل بعض التجار لـ«المضافة» لن يخفف ارتفاع تكلفة المعيشة، في حين بلغت نسبة المتفقين معهم في الرأي بالاستطلاع عبر «فيسبوك» 58% من المستطلعين.

وأعرب 42% من المشاركين في الاستطلاع عبر «تويتر» و42% من المشاركين عبر «فيسبوك» عن اعتقادهم بأن هذه الخطوة لن تخفف من ارتفاع الغلاء.

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