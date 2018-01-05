شركات محلية تتحمل «المضافة» عن عملائها

أعلنت شركات محلية عدة تكفُّلها بدفع ضريبة القيمة المضافة نيابةً عن عملائها خلال العام الجاري، ما يشكّل تعاوناً من جانبها لمصلحة المستهلكين، إذ أكدت أنها لن ترفع أسعار منتجاتها أو الخدمات التي تقدمها خلال المرحلة المقبلة.

وأكد مسؤولو الشركات أن خفض بعض التجار والمراكز التجارية ووكالات السيارات الكبرى ومزودي الخدمات نسباً من هوامش أرباحهم على السلع والخدمات المشمولة بضريبة القيمة المضافة للمحافظة على الأسعار السابقة نفسها لتطبيق الضريبة، جاء للتغلب على الانخفاض المتوقع بالطلب محلياً على هذه السلع والخدمات، خصوصاً بالنسبة إلى السلع التي طبقت عليها الضريبة الانتقائية نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار السجائر والتبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، نتيجة تطبيق هذه الضريبة، مشيرين إلى انخفاض الطلب بنسب تتراوح بين 15% و25% تقريباً على السلع الانتقائية.

الذهب والمجوهرات

ومنحت «بيور غولد للمجوهرات» جميع عملائها وقتاً أطول للاعتياد على نظام ضريبة القيمة المضافة الجديد، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات بنسبة 5% على الأقل، بعد تطبيقه في الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 1 يناير 2018، إذ ستتحمل العلامة تكلفة الضريبة المطبقة على عمليات شراء الذهب والألماس طوال شهر يناير 2018.

وتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% صباح الأول من يناير الجاري، لتشمل معظم السلع والخدمات في الإمارات، ومن ضمنها تكاليف المرافق الخدمية والترفيه ووسائل النقل الخاصة والإلكترونيات والمجوهرات.

ويؤدي تطبيق هذه الضريبة إلى فرض تكلفة إضافية على كل عمليات شراء السلع والخدمات التي يقوم بها المقيمون والسياح، باستثناء عملاء «بيور غولد للمجوهرات» الذين سيستفيدون من العرض طوال الشهر الأول من العام الجديد.

وستغطي «بيور غولد للمجوهرات» تكاليف ضريبة القيمة المضافة على سلعها طوال شهر يناير، مما يعني أنه لن يترتب على العملاء دفع المزيد من الرسوم على عمليات شراء الذهب والألماس ببساطة، لأن «بيور غولد للمجوهرات» ستتكفل بذلك!

ومع التشكيلات الواسعة والغنية من تصاميم الذهب والألماس التي تطرحها «بيور غولد للمجوهرات»، وفرصة الاستفادة من شهر كامل دون دفع ضريبة القيمة المضافة، تضمن «بيور غولد للمجوهرات» لعملائها في الإمارات إطلالة مميزة مع تصاميمها منذ اليوم الأول حتى اليوم الأخير من العام الجديد.

الأثاث

وأعفت شركة «حول الإمارات للمفروشات» عملاءها من الضريبة عام 2018، وأعلنت أنها لن تضيف الضريبة على القيمة المضافة المقررة بنسبة 5% على قطع مفروشاتها الفخمة، إذ بدأ من الأول من يناير 2018 تطبيق إضافة 5% على قيمة جميع السلع والخدمات، ما سينعكس على الاستهلاك العام بصورة متفاوتة خلال السنة الجديدة.

وقال محمد كتاوالا، نائب المدير والمدير المالي في «مجموعة حول الإمارات للمفروشات المنزلية»: «في صلب تركيزنا على ما يرضي عملاءنا، نحن مقتنعون تماماً بإيجابيات أن نتحمّل بأنفسنا نسبة الضريبة على القيمة المضافة التي يتمّ في العادة تحميل المستهلك النهائي لها، ما يعني أن أيّ تأثير لن يطول أسعار قطع المفروشات لدينا».

وأضاف: «استناداً إلى تاريخها الحافل بتوفير أفضل المفروشات ذات الجودة العالية بأفضل الأسعار، على امتداد 25 عاماً، تدرك «حول الإمارات للمفروشات» الأثر الذي ستعكسه تكلفة الضريبة على أسلوب حياة الناس، ونحن لا نريد لعملائنا أن يشعروا بالتردد حيال شراء المنتجات الأساسية، وكذلك السلع الفاخرة، بسبب أثر الضريبة على القيمة المضافة، لذلك يسعدنا أن نتحملها نحن بالنيابة عنهم، ونحررهم من هذا العبء، أقلّه حين يتسوّقون من منتجاتنا».

مع الارتفاع المتوقع بتكلفة المعيشة في دولة الإمارات، خلال العام المقبل، تعد «حول الإمارات للمفروشات» بتجربة تسوق مريحة وخالية من الضريبة على القيمة المضافة، لتوفر لعملائها أفضل قطع الأثاث الفاخرة، في السنة الجديدة، كما ستحافظ تشكيلاتها لعام 2017 على أسعارها ذاتها في عام 2018، لضمان أن يواصل عملاؤها الأوفياء ابتكار غرف أحلامهم، من دون أيّ كلفة إضافية!