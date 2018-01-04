«الإمارات» أكثر شركات الطيران أماناً في العالم

جاءت طيران الإمارات وشركة الاتحاد للطيران ضمن قائمة أكثر 20 شركة طيران أماناً في العالم، حسب قائمة إيرلاين ريتنغ دوت كوم للعام الجاري 2018.

وقيّم الموقع المتخصص في الطيران 409 شركات طيران في العالم موزعة بين قارات العالم، واختار أفضل 20 شركة منها من حيث معدل الأمان، وذكرها حسب الترتيب الأبجدي، في حين غابت عن القائمة هذا العام شركتان أميركيتان، هما دلتا إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز. ومن ناحية أخرى، انتهت دراسة ألمانية متخصصة إلى أن طيران الإمارات كانت أكثر شركات الطيران أمناً في العام الماضي.

جاء ذلك في الدراسة التي أجراها مكتب أبحاث حوادث الطيران في هامبورغ (مركز تقييم بيانات حوادث تحطم الطائرات)، لمصلحة مجلة النقل الجوي «إيرو إنترناشيونال» الألمانية، ونُشِرَتْ هذه النتائج بشكل مسبق أمس.

وجاء في المركز الثاني شركة «إير شاتل» النرويجية ثم البريطانية «فيرجن أتلانتيك إيروايز»، لتأتي شركتان أوروبيتان في المراكز العليا في القائمة، وتلا هذه المراكز الثلاثة الأولى كل من «كيه إل إم» الهولندية ثم «إيزي جت» البريطانية ثم «فين إير» الفنلندية.

واحتلت كل من «طيران الاتحاد» الإماراتية، و«سبيريت إيرلاينز» الأميركية، و«جتستار» الأسترالية و«طيران العربية» الإماراتية، في المراكز اللاحقة.

واستند المصنفون لقائمة الشركات الأكثر أمناً، هذه المرة، إلى تحليل 60 شركة كبرى بدلاً من تحليل أكبر 100 شركة طيران.