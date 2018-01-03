«اقتصادية أبوظبي»تباشر 5 شكاوى بشأن تطبيق الضريبة

تلقت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أمس من المستهلكين 5 شكاوى بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالدولة وباشرت على الفور بمتابعتها من خلال التواصل المباشر مع المستهلكين سواء بالاتصال المباشر أو عبر نظام الشكاوى المرتبط بمركز اتصال حكومة أبوظبي "800555" وذلك للاطلاع على تفاصيل الشكاوى والبدء بإجراءات التفتيش والرقابة بهدف مخالفة الجهات التي عمدت استغلال تطبيق الضريبة برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وقال أحمد طارش القبيسي مدير إدارة الحماية التجارية بالإنابة بالدائرة إن الشكاوى التي تم استلامها في أول يوم عمل هذا العام بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة تمثلت في استغلال التجار ورفع الأسعار بشكل غير مبرر وعدم احتواء الفاتورة على معلومات مهمة مثل " الرقم الضريبي واسم المنشأة والسعر الإجمالي وقيمة الضريبة وغيرها".

وأوضح أن الدائرة باشرت فور استلام هذا النوع من الشكاوى بتحويل الطلبات الى فريق التفتيش الميداني مع الاثباتات والبيانات المرسلة كالفاتورة او موضوع الشكوى وذلك بهدف التأكد من رصد التجاوز وتحرير المخالفات حسب بنود جدول المخالفات المعتمد لدى الدائرة.

وقال القبيسي إن أي منشأة تقوم بتحصيل قيمة الضريبة وهي غير مسجلة لدى الهيئة سيتم مخالفتها على الفور وإذا ثبت رفع السعر بشكل مبالغ عن الفترة قبل التطبيق عبر التأكد من الفواتير السابقة سيتم تحرير المخالفة حسب البند رقم ( 77 ) حول " فرض رسوم أو خدمات إضافية على المستهلك دون مبرر" وإذا ثبت تحصيل المنشأة من المستهلك رسوم الضريبة وليست مذكورة في الفاتورة أو الرقم الضريبي غير مذكور يتم تحرير المخالفة حسب البند رقم ( 72 ) بشأن "عدم الالتزام بالتعهد والتعاميم المقدمة للدائرة أو بالتعليمات والشروط والضوابط الصادرة عنها".

ودعا أحمد طارش القبيسي المستهلكين الى التواصل مع الدائرة من خلال مركز الاتصال لحكومة أماره أبوظبي على الرقم 800555 في حال رصد أية مخالفات صريحة بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مؤكدا حرص الدائرة على التصدي لمثل هذه التجاوزات من خلال تنفيذ خطة التفتيش والرقابة التي ستركز بشكل كبير على الزيارات الميدانية المستمرة في كافة منافذ البيع على مستوى إمارة أبوظبي.