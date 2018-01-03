اقتصادية دبي:يمكن رفع كسور الدرهم 25 فلساً كحد أقصى

أشار أحمد الزعابي مدير إدارة حماية المستهلك بالإنابة في اقتصادية دبي إلى أن التعامل مع كسور الدرهم في الفواتير بعد تطبيق الضريبة يمكن أن يتم من خلال التقريب إلى أقرب فئة معدنية متوافرة وهي 25 فلساً وإضافتها إلى إجمالي الفاتورة، بحيث يقوم المستهلك بسداد الفارق في ظل عدم توافر فئات معدنية أقل.

وفي تصريحات لـ"البيان الاقتصادي" أضاف الزعابي أنه وفي حال كانت قيمة الفاتورة بعد إضافة الضريبة 10.15 دراهم، يمكن لمنفذ البيع رفع الكسور ليصبح الإجمالي 10.25 دراهم كحد أقصى ولا يحق للمنفذ رفع المبلغ إلى 10.50 دراهم، وفي حال كانت القيمة بعض الضريبة 10.26 فلوس، يمكن رفعها من قبل المنفذ إلى 10.50 فلوس وليس أكثر".

وأكد الزعابي أن قيام أي منشأة بتقريب الكسور في إجمالي الفاتورة بنسب أكبر من 25 فلساً على حساب المستهلك فيعد مخالفاً ويستدعي تقديم شكوى إلى إدارة حماية المستهلك في اقتصادية دبي من خلال الاتصال بالرقم المجاني 600 545555 أو عبر البريد الإلكتروني: consumerrights@dubaided.gov.ae.

ودعا الزعابي المستهلكين إلى تقديم الشكوى رسمياً إلى اقتصادية دبي في حالات رفع أسعار المنتجات بمبالغ تفوق نسبة ضريبة القيمة المضافة والبالغة 5 %، بالإضافة إلى حالات فرض رسوم على "العقود الصامتة" الممتدة من 2017 .

والتي لا تنص على إمكانية التاجر فرض رسوم في حال تم تطبيق الضريبة، كما يمكن تقديم الشكوى إلى اقتصادية دبي في حال عدم توضيح قيمة الضريبة في الفاتورة. أما عدم وجود رقم ضريبي على الفاتورة فيتطلب من المستهلك التواصل مع الهيئة الاتحادية للضرائب.

وأشار الزعابي إلى أن إدارة حماية المستهلك في اقتصادية دبي تلقت في 1 يناير من العام الجاري 57 اتصالاً من المستهلكين حول ضريبة القيمة المضافة تضمنت 14 شكوى و26 ملاحظة و17 استفساراً، وأوضح أن الإدارة تقوم حالياً بدراسة الشكاوى وفي حال وجود تجاوزات بعد التحقق من الحالات الواردة سيتم مخالفة أو توجيه التاجر حسب الحالة.