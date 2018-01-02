اقتصادية أبوظبي" تباشر 5 شكاوى بشأن تطبيق "المضافة"

تلقت دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي اليوم من المستهلكين 5 شكاوى بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالدولة وباشرت على الفور بمتابعتها من خلال التواصل المباشر مع المستهلكين سواء بالاتصال المباشر او عبر نظام الشكاوى المرتبط بمركز اتصال حكومة ابوظبي "800555" وذلك للاطلاع على تفاصيل الشكاوى والبدء بإجراءات التفتيش والرقابة بهدف مخالفة الجهات التي عمدت إلى استغلال تطبيق الضريبة برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وقال أحمد طارش القبيسي مدير ادارة الحماية التجارية بالإنابة بالدائرة إن الشكاوى التي تم استلامها في أول يوم عمل هذا العام بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة تمثلت في استغلال التجار ورفع الاسعار بشكل غير مبرر وعدم احتواء الفاتورة على معلومات مهمة مثل "الرقم الضريبي واسم المنشأة والسعر الاجمالي وقيمة الضريبة وغيرها".

وأوضح ان الدائرة باشرت فور استلام هذا النوع من الشكاوى بتحويل الطلبات الى فريق التفتيش الميداني مع الاثباتات والبيانات المرسلة كالفاتورة او موضوع الشكوى وذلك بهدف التأكد من رصد التجاوز وتحرير المخالفات حسب بنود جدول المخالفات المعتمد لدى الدائرة.