دبي ضمن أفضل 10 مقاصد سياحـية عالمياً في 2018

صنفت وكالة «أميركان إكسبريس»، دبي، ضمن أفضل 10 مقاصد سياحية في العالم للعام المقبل 2018. وبحسب الوكالة المتخصصة في بطاقات الدفع الإلكتروني جاءت دبي في المركز الثالث عالمياً، حسب استطلاع أجرته، بعد كل من بالي وكوستاريكا، بينما سبقت الإمارة مدن لندن وروما ولشبونة وبورتو.

وأشار الاستطلاع إلى أن الحجوزات السياحية للسفر خلال الربع الأول من العام المقبل ارتفعت بنسبة 44%، وأن 25% ممن شاركوا في الاستطلاع أعربوا عن الاهتمام بالتعرف إلى تاريخ وفنون وثقافة العالم خلال رحلاتهم في العام المقبل.

من جانب آخر، ارتفع معدل الإشغال الفندقي في كل من دبي وأبوظبي خلال أكتوبر، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حسب تقرير مينا هوسبيتالتي (الشرق الأوسط وشمال إفريقيا).

وشهد سوق الضيافة في دبي، ارتفاعاً في الإشغال الفندقي بنسبة 2.4% في أكتوبر الماضي، مع أن السوق شهدت تراجعاً طفيفاً في متوسط السعر اليومي للغرفة بنسبة 6%، ما سبب تراجعاً في متوسط عائد الغرفة المتاحة بنسبة 8.7% ليصل إلى 215 دولاراً يومياً مقابل 236 دولاراً يومياً في أكتوبر 2016.

وأرجع التقرير هذا التراجع إلى ارتفاع عدد الفنادق في دبي، ما زاد في حدة المنافسة، فاتجهت الفنادق إلى الحفاظ على رفع نسبة الإشغال مع خفض متوسط السعر اليومي.