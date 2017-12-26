فنادق أبوظبي استقبلت 443 ألف نزيل في نوفمبر الماضي بنمو 16 %

سجلّت المنشآت الفندقية في أبوظبي نمواً كبيراً بلغت نسبته 16% في عدد نزلائها خلال شهر نوفمبر 2017 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016، وذلك بالتزامن مع افتتاح متحف اللوفر أبوظبي في جزيرة السعديات وتنظيم «سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي».

وأظهرت إحصاءات دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي أن 162 فندقاً ومنتجعاً وشقة فندقية في مدينة أبوظبي ومنطقة العين ومنطقة الظفرة قد استقبلت 4,3 ملايين نزيل في الأشهر الـ 11 الأولى من العام 2017، بنسبة نمو بلغت 9٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتمضي الوجهة السياحية قدماً نحو تحقيق أهدافها الرامية إلى الترحيب بـ 4.9 ملايين نزيل فندقي بنهاية العام 2017.

نتائج مشجعة

واعتبر سيف سعيد غباش، مدير عام دائرة الثقافة والسياحة –أبوظبي، هذه النتائج مشجعة وايجابية، مشيراً إلى أن الربع الأخير من العام يعتبر أحد مواسم الذروة السياحية التقليدية في أبوظبي، وخاصة بالنسبة للزوار القادمين من أوروبا، وقال: «قدمت وجهتنا السياحية أداءً لافتاً خلال شهر نوفمبر، وهو ما أدى إلى ارتفاع عدد نزلاء المنشآت الفندقية بنسبة 16% ليصل إلى 443,000 نزيل في الإمارة».

وأوضح: «شكّل افتتاح متحف اللوفر أبوظبي حدثاً استثنائياً استقطب اهتماماً واسعاً محلياً وإقليمياً ودولياً، حيث يساهم هذا المتحف العالمي في إثراء التجربة الثقافية والسياحية في العاصمة الإماراتية، ويضعها في صدارة الوجهات المفضلة. واجتذب متحف اللوفر أبوظبي أنظار العالم، ويحظى بإقبال الزوار المحليين والدوليين، وهو ما نتوقع استمراره لسنوات عديدة مقبلة».

وجاء تطوير المتحف، الذي تم افتتاحه يوم 11 نوفمبر 2017، نتيجة اتفاقية تعاون ثقافي بين الإمارات وفرنسا، الأمر الذي ساعد على زيادة عدد النزلاء الفرنسيين بنسبة 32٪ خلال شهر نوفمبر مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016، مع توقعات بالمزيد من النمو في السوق الفرنسي في العام 2018.

وارتفع عدد النزلاء من الولايات المتحدة بنسبة 50٪ خلال شهر نوفمبر، في حين ازداد عدد النزلاء من الصين والمملكة المتحدة وألمانيا بـ 38٪ و36٪ و21٪ على التوالي، في حين وفرت السياحة الداخلية 121,130 نزيلاً.

وأضاف غباش: «نواصل تطوير وتعزيز برنامجنا الحافل بالفعاليات المقامة على مدار العام في جميع أنحاء الإمارة. واحتضنت أبوظبي خلال شهر نوفمبر سباق «جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1»، والدورة التاسعة من معرض «فن أبوظبي»، والمهرجان الوطني الرابع للحرف والصناعات التقليدية في العين».

فعاليات متنوعة

وأكد مدير عام دائرة الثقافة والسياحة –أبوظبي أن أجندة الفعاليات المتنوعة أثبتت قدرتها على اجتذاب الزوار الذين يتطلعون للحصول على تجارب فريدة تجمع بين الثقافة العربية والتراث والترفيه والمغامرة في وجهة تتميز بالتنوع وتوفر قيمة اقتصادية مناسبة.

وبينما نتوقع استمرار النتائج الإيجابية القوية في ختام الربع الأخير تتويجاً لأداء قطاع السياحة في أبوظبي خلال العام 2017، ندرك في الوقت ذاته حجم التحديات التي تواجهنا ونعمل على معالجتها بالاعتماد على مبادراتنا وبرامجنا التسويقية الجديدة، بما في ذلك زيادة متوسط فترات الإقامة ونسب الإشغال الفندقي.

وسجل عدد نزلاء 131 منشأة فندقية في مدينة أبوظبي ارتفاعاً بنسبة 16,8% مقارنة بشهر نوفمبر 2016، و20 فندقاً في منطقة العين ارتفاعاً بنسبة 10,7٪، و11 فندقاً في مدينة الظفرة زيادة بنسبة 15,3٪.

أسواق سياحية

واحتفظت الصين بصدارتها لقائمة أكبر الأسواق السياحية الخارجية من ناحية عدد النزلاء من مواطنيها بالمنشآت الفندقية في الإمارة التي رحبت بـ 334.000 نزيل صيني في الأشهر الـ11 الأولى من 2017، بنسبة نمو 63٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016، وهو ما يرجع إلى تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات عند الوصول.