«فلاي دبي» تبدأ رحلاتها إلى «كيلمنغارو» في تنزانيا

حطت طائرة فلاي دبي أمس في مطار كيلمنغارو الدولي لتدشن الناقلة أولى رحلاتها إلى هذه الوجهة، وتعزز بذلك شبكة وجهاتها الأفريقية إلى 12 وجهة.

وستخدم فلاي دبي الوجهة الجديدة بواقع 6 رحلات أسبوعياً ثلاث منها من خلال توقف في العاصمة التنزانية دار السلام. وبذلك ترتفع رحلات فلاي دبي إلى تنزانيا لتصل إلى 14 رحلة أسبوعياً تخدم 3 وجهات هناك، وهي دار السلام وزنجبار إضافة إلى كيلمنغارو.

وهبطت الطائرة أرض المطار في الساعة 7:45 صباحاً بالتوقيت المحلي أمس وكان على متنها وفد فلاي دبي برئاسة سودير سريداران نائب الرئيس للعمليات التجارية لمنطقة الخليج وشبه القارة الهندية وأفريقيا.

وكان في استقبال وفد الرحلة البرفيسور مكام مباروا وزير الأشغال والنقل والاتصالات وغريغوري جورج تيو رئيس مجلس إدارة شركة تنمية مطارات كيلمنغارو «كادكو» والمفوض الإقليمي لكيلمنغارو وملحق اروشا وممثلون عن المفوضيات المحلية وأعضاء البرلمان وهيئة السياحة التنزانية وممثلون عن قطاع السياحة هناك.

«بوينغ 737 ماكس 8»

واستخدمت فلاي دبي على الرحلة طائرتها الحديثة بوينغ 737 ماكس 8 كجزء من برنامج الرحلة الافتتاحية. وكانت الناقلة قد عرضت الطائرة لأول مرة في نوفمبر الماضي.

وبدأت فلاي دبي خدماتها إلى تنزانيا في عام 2014 لتصبح وجهة سياحية مهمة للزوار من دبي ودول مجلس التعاون الخليجي مع تنامي أعداد المسافرين خلال السنوات الماضية.

ويقع مطار كيلمنغارو بين منطقتي كيلمنغارو واروشا في شمال تنزانيا. ويعد المطار بوابة رئيسة لمنطقة كيلمنغارو السياحية التي تضم جبل كيلمنغارو الشهير ومتنزه اروشا الوطني ومتنزه سيرينجتي ونجورنجورو الوطني. وهناك عدد قليل من شركات الطيران تخدم المنطقة وتعد فلاي دبي أول ناقلة من الإمارات تسيّر رحلات مباشرة إلى هذه الوجهة.

أول ناقلة

وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي «مع إطلاق خدماتنا إلى كيلمنغارو فإننا بذلك نستجيب للطلب المتنامي على السفر بين دولة الإمارات وتنزانيا». «وتعد فلاي دبي أول ناقلة تخدم هذه الوجهة برحلات مباشرة لربط هذا السوق بدبي ومن ثم بشبكة الناقلة في الأسواق الأخرى، لتوفر للمسافرين مزيداً من الخيارات والمرونة». وستتاح الفرصة للمسافرين السفر عبر دبي إلى أكثر من 250 وجهة ضمن شبكة فلاي دبي المتنامية في كل من أوروبا وروسيا.

ورحب البرفيسور مكاما وزير الأشغال والنقل والاتصالات برحلة فلاي دبي، معرباً عن سعادته بوصول أول رحلة للناقلة إلى كيلمنغارو، التي تعد بوابة إلى إرث السفاري في أفريقيا. وقال «بالنيابة عن الحكومة وإدارة شركة كادكو نتوجه بالشكر لكم للعمل بجد لإنجاح هذه المهمة».

وجهات

من جهته قال سودير سريداران نائب الرئيس للعمليات التجارية لمنطقة دول التعاون وأفريقيا وشبه القارة الهندية «كيلمنغارو هي المحطة 12 في شبكة وجهاتنا في القارة الأفريقية والثالثة في تنزانيا». «إطلاق خدماتنا إلى كيلمنغارو جاء بعد تنامي الطلب على السفر وهو يعكس أيضاً التزام فلاي دبي بالأسواق غير المخدومة برحلات طيران». «سنخدم الوجهة الجديدة بـ 6 رحلات أسبوعياً توفر ربطاً لمنطقة منطقة كيلمنغارو بشبكة فلاي دبي عبر مركزها التشغيلي في مطار دبي الدولي وبالعكس». وستضع طيران الإمارات شارة الرمز المشترك على رحلات الوجهة الجديدة ضمن اتفاقية الشراكة بين الناقلتين، بحيث تتاح فرصة أكبر أمام المسافرين لاستكشاف المئات من الوجهات حول العالم.

12 وجهة

تسيّر فلاي دبي رحلات منتظمة إلى 12 وجهة في أفريقيا تشمل أديس أبابا والإسكندرية وأسمرة وجيبوتي وعنتيبي وهرجيسا وجوبا والخرطوم وبور سودان إضافة إلى دار السلام وكيلمنغارو وزنجبار.