دبي.. نمو اقتصادي متسارع ومستدام

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تواصل دبي تحقيق نمواً اقتصادياً متسارعاً، بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، واستباقها للمستقبل، وتوجيهاتها للحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام للإمارة وريادتها العالمية.

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