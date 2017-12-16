«أدنوك» و«أرامكو» تزيدان مخزونات النفط في اليابان

أظهرت بيانات من وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية أمس، أن الإمارات والسعودية امتلكتا معاً نحو 13.8 مليون برميل من النفط الخام في نهاية أكتوبر ضمن المخزونات اليابانية شبه الوطنية وذلك بزيادة 2.2 مليون برميل عن الشهر السابق.

تقرض الحكومة اليابانية سعة تخزين الخام مجاناً لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وأرامكو السعودية بما يسمح للشركتين الوطنيتين بتخزين ما يصل إلى 14.47 مليون برميل.

ولا يوجد تفصيل لعدد البراميل العائدة لكل من الشركتين، وفي مقابل التخزين المجاني تحصل اليابان على أولوية في السحب من المخزونات في حالات الطوارئ.