16 شركة بمعرض عقارات النيل في أبوظبي

انطلقت أمس فعاليات المعرض العقاري المصري «عقارات النيل» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بمشاركة 16 شركة عقارية مصرية. شهد افتتاح المعرض الذي تتواصل فعالياته حتى الغد الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد ال نهيان والدكتورة نبيلة مكرم، وزير الدولة للهجرة بمصر. كما حضر الافتتاح عدد من كبار المسؤولين المسؤولين ورؤساء الشركات العقارية .

ودعت نبيلة مكرم في مؤتمر صحفي المستثمرين الإماراتيين للاستثمار في القطاع العقاري المصري بسبب عوائده الكبيرة.

وشددت على أن القطاع العقاري في مصر قوي وواعد، ويتيح العديد من فرص الاستثمار في ظل العوائد الكبيرة للاستثمار العقاري في مصر.

وتحدثت عن المشاريع العقارية الجديدة في مصر، مشيرة إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة في مصر تتضمن بناء مجمعات سكنية للمصريين العاملين في الخارج. وأعلنت أنه سيتم قريباً اختيار المطور العقاري الذي سيقوم بهذه المهمة.

وأوضحت أنه تم بالتعاون بين وزارة الهجرة ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية في مصر إقامة نظام الشباك الواحد لإنهاء الإجراءات الخاصة بالاستثمار العقاري للمصريين في الخارج فضلاً عن إقامة مبنى مستقل لمساعدة المصريين في الخارج الراغبين في الاستثمار في القطاع العقاري في اختيار الوحدات العقارية التي يرغبون في شرائها أو الاستثمار فيها.

من جانبه، كشف خالد عباس نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة عن أنه يتم العمل حالياً في إنشاء 13 مدينة جديدة بمصر، مشيراً إلى أن القطاع العقاري المصري يشهد نشاطاً كبيراً حالياً وأنه يرحب بالاستثمارات الإماراتية والدخول في شراكات مختلفة في القطاع.

ولفت إلى أن هناك 10 ملايين مصري يعملون في الخارج، مؤكداً اهتمام الحكومة بجذب المستثمرين الإماراتيين والمصريين العاملين في الخارج للاستثمار في القطاع العقاري في مصر في الفترة الراهنة.

وأكد باسم كليلة رئيس شركة اكسبو ريببلك المنظمة للمعرض أن هذه الدورة هي الأولى التي تقام خارج مصر، وستعقبها دورات أخرى في عدة مدن وعواصم عربية وأوروبية. وذكر أنه تم اختيار أبوظبي لانعقاد الدورة الأولى للمعرض نظراً للعلاقات الوثيقة بين مصر والإمارات فضلاً عن أن أبوظبي تأتى كثالث مدينة في العالم من حيث القوة الشرائية. كما أكد اهتمام القطاع العقاري في مصر بجذب المستثمرين العقاريين من الإمارات للاستثمار في مصر.

وتشارك مجموعة الفطيم العقارية بمشروعها «كايرو فستيفال سيتي» الذي يشكل طفرة في المشروعات العقارية المتكاملة بالقاهرة الجديدة.

وأكد أشرف عز الدين العضو المنتدب لمجموعة الفطيم العقارية على أن مشاركة مشروع كايرو فستيفال سيتى فى المعرض تأتى ضمن جهود الشركة لجذب رؤوس الأموال للسوق المصري، كما تعكس حرصها على الاقتراب من عملائها، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعرف عن قرب على مشروعاتها السكنية والإدارية المتنوعة التي تلائم مختلف الأذواق وتلبي احتياجات كبرى الشركات، وتتوافر بها جميع الخدمات وإمكانات الرفاهية.

مشروع البرج

كما تشارك «كابيتال جروب بروبرتيز» للتطوير العقاري في المعرض الذي يقام تحت شعار «مصر بتقربلك». ويجتذب الحدث كوكبة من كبرى شركات التطوير العقاري في مصر والشرق الأوسط، ونخبة من رواد القطاع ومنهم المهندس وليد الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة إمكان العقارية وكابيتال جروب بروبرتيز. واستعرض المهندس وليد الهندي، الرئيس التنفيذي لكابيتال جروب بروبرتيز، مشروع البروج الذي يتم تشييده على 4 مراحل، ويمتد على مساحة 5 ملايين متر مربع.

وقال الهندي: تعد الإمارات من الوجهات الرائدة في مجال التطوير والتسويق العقاري، وتعتبر من أكبر الأسواق في قطاع العقارات، حيث استطاعت أن تحقق طفرة هائلة وملموسة في النهضة العمرانية. ونأمل من خلال مشاركتنا في هذا الحدث الحيوي استهداف الأسواق الخليجية، والدخول إلى أسواق جديدة، وكذلك إظهار إمكانات الاستثمار العقاري بمصر.

و«كابيتال جروب بروبرتيز» هي إحدى الشركات الإماراتية العاملة بالسوق المصرية، وتم تأسيسها في مصر في العام 2015، وتعتبر من أكبر الشركات الاستثمارية بقطاع التطوير العقاري، حيث تصل استثماراتها إلى 4 مليارات دولار.