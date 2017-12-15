انطلاق فعاليات مهرجان دبي الدولي للقهوة والشاي

انطلقت أمس فعاليات مهرجان دبي الدولي للقهوة والشاي 2017 بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. وشهد حفل افتتاح المهرجان، الذي يستمر حتى الغد بطي سعيد الكندي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة مركز دبي التجاري العالمي وعدد من كبار المسؤولين والمديرين التنفيذيين ومختصي ورواد صناعة القهوة والشاي.

واستقطب المهرجان في يومه الأول مجموعة كبيرة من الزوار القادمين للمشاركة في مجموعة من الأنشطة التي يتم تنظيمها بهدف تسليط الضوء على صناعة القهوة والشاي المزدهرة على المستويين الإقليمي والعالمي. وستتاح للزوار أيضاً فرصة الاستفادة من فعاليات التواصل والاطلاع على كل ما هو جديد في مجال القهوة والشاي من خلال تفاعلهم مع خبراء هذا القطاع والتواصل مع نظرائهم في المجال.