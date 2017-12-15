«إيغل هيلز» تطلق مبيعات «رزيدنسز سانت ريجيس بلغراد»

أعلنت شركة إيغل هيلز التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها أمس إطلاق مبيعات المشروع السكني «رزيدنسز سانت ريجيس بلغراد»، ضمن إطار «واجهة بلغراد المائية». وتتوزع الشقق السكنية بين الطابق 14 والطابق 39 في برج «كولا بلغراد»، الذي سيشكل عند افتتاحه في العام 2020، أعلى برج في العاصمة الصربية بلغراد بارتفاع 168 متراً. وسيضم البرج سطحاً عاماً للمراقبة يعتبر الأعلى في العاصمة بلغراد. وتتوفر فرصة الاختيار بين 220 شقة سكنية تتراوح مساحتها بين 57 - 171 متراً مربعاً.

وتتوزع الشقق السكنية الخاصة بسانت ريجيس في 12 بلداً حول العالم. وتُعتَبَر بلغراد الوجهة الأحدث ضمن قائمة المدن البارزة التي تحتضن العلامة الفندقية بما فيها نيويورك وبانكوك وأتلانتا وأبوظبي.

ومن المتوقع افتتاح مشروع «رزيدنسز سانت ريجيس بلغراد» عند افتتاح فندق «سانت ريجيس بلغراد» في العام 2020، حيث سيحتل الفندق الطوابق الـ 12 الأولى في برج «كولا بلغراد». ويُعتَبَر برج «كولا بلغراد» مشروعاً عمرانياً متعدد الاستخدامات. ويحتل موقعاً مركزياً وسط «واجهة بلغراد المائية» في قلب مدينة بلغراد؛ أحد أجمل وأكثر العواصم حيوية في أوروبا.

وتتولى «آيكوم» العالمية تصميم البرج «كولا بلغراد»، وهي شركة رائدة تشتهر بإطلاق العديد من المشاريع العمرانية البارزة حول العالم بما في ذلك مشروع «غراوند-زيرو» في نيويورك، و«أبراج الاتحاد» في أبوظبي، و«مركز شنغهاي المالي العالمي»، أما التصميم الداخلي لبرج «كولا بلغراد» فتشرف عليه شركة «هوك» الدولية وهو تصميم مميز يجمع بين التراث المحلي لصربيا والتصاميم العالمية الحديثة. ومن المقرر اكتمال أعمال بناء برج «كولا بلغراد» في العام 2020، ليكون عند افتتاحه أيقونة مشروع «واجهة بلغراد المائية» التي تهدف إلى جذب المزيد من السياح إلى العاصمة الصربية بلغراد وتعزيز النمو الاقتصادي فيها.