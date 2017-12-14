تكريم 7 بنوك وطنية أعفت 1930 مواطناً من ديون متعثرة

كرم معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة اليوم سبعة بنوك وطنية أعفت 1930 مواطنا من ديون متعثرة بقيمة 325 مليون درهم.

وشمل التكريم "مصرف أبوظبي الإسلامي" و"بنك أبوظبي الأول" و"بنك أبوظبي التجاري" و"مصرف الهلال" و"بنك الإمارات دبي الوطني" و"البنك التجاري الدولي" و"بنك دبي التجاري".

حضر حفل التكريم الذي أقيم في مسرح الأرشيف الوطني محمد عبدالله الرميثي وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع المالية والمشتريات عضو اللجنة العليا للصندوق وجمعة الرميثي وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع المراسم الرئاسية ومحمد حاجي الخوري مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية وخالد بن بشر مدير مكتب نائب وزير شؤون الرئاسة وناصر المر الزعابي مدير مكتب شؤون المواطنين عضو اللجنة العليا للصندوق وعدد من المدراء التنفيذيين للبنوك والمؤسسات المصرفية في الدولة.

وأكد معالي أحمد جمعة الزعابي حرص القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" في تحقيق الاستقرار الأسري للمواطنين وتوفير سبل الراحة والرخاء كافة عبر تحقيق التنمية الاجتماعية لهم وتحفيزهم على العمل والمشاركة في نهضة الوطن ودفع عجلة التطوير والتقدم فيه.

وأشاد معاليه بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لصندوق معالجة الديون المتعثرة وتوجيهات سموه الدائمة لتهيئة سبل العيش والحياة الكريمة للمواطنين وتعزيز الاستقرار العائلي والأسري لهم.. كما ثمن معاليه الدور الذي يوليه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة على متابعة سموه المستمرة لعمل الصندوق بإصدار التوجيهات لحل مشاكل الديون المتعثرة وتوفير أقصى درجات الاستقرار لأبناء الوطن.

وأعرب معاليه عن شكره وتقديره للبنوك التي قامت بإعفاء المتعثرين من المديونيات مقدرا المسؤولية المجتمعية العالية التي تتحلى بها البنوك الوطنية ومشاركتهم الفعالة في تحقيق أهداف صندوق معالجة الديون المتعثرة آملا أن يستمر هذا التعاون وأن يكونوا قدوة لبقية البنوك الوطنية وغيرها لتتسع قاعدة المشاركة في تعزيز الاستقرار المجتمعي.

وأكد معاليه أن الصندوق يرحب بالمبادرات المجتمعية بين البنوك وصندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين في المستقبل لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للمبادرة السامية.

أحمد جمعة الزعابي: أشكر بنوكنا الوطنية التي أعفت 1930 مواطنًا من ديون متعثّرة بقيمة 325 مليون درهم مقدّرين المسؤولية المجتمعية العالية التي تتحلّى بها البنوك الوطنية@ahmedjalzaabi#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/ZT3KPmDHQW — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ١٤ ديسمبر، ٢٠١٧

يذكر انها ليست المرة الأولى التي تساهم فيها البنوك بإعفاء متعثرين عن سداد ديونهم فقد قامت ثمانية بنوك وطنية سابقا بالتعاون مع صندوق معالجة الديون المتعثرة باعفاء 2397 متعثرا بإجمالي مليار و144 مليون درهم.



وجاء صندوق معالجة الديون المتعثرة بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وذلك في إطار حرص سموه واهتمامه بقضايا أبنائه المواطنين وهمومهم وتوفير المقومات التي تؤمن لهم سبل العيش الكريم.. ويتولى الصندوق دراسة قروض المواطنين المتعثرة ومعالجتها وإجراء تسويات للقروض الشخصية المستحقة عليهم وذلك بالتنسيق مع "مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي" والمصارف الدائنة في الدولة.