دبي التاسعة عالمياً في «المدن الرائدة»

حلت دبي في المرتبة التاسعة في مؤشر المدن العالمية الرائدة التي يتوقع أن تحقق نمواً في أسعار العقارات السكنية الفاخرة في 2018، التي أعدتها شركة الاستشارات العقارية العالمية نايت فرانك وضمت 13 مدينة عالمية رائدة بمعدل نمو 1% متفوقة على لندن ونيويورك وميامي وفانكوفرت.

وذكر التقرير أن دبي يتوقع أن تحقق نمواً في 2018، في غمرة الاستثمارات الحكومية في الاقتصاد، والبنية التحتية تحضيراً لمعرض اكسبو 2020، التي من شأنها المساعدة على جذب المزيد من الفرص الوظيفية، وتحفيز طلب أعلى موضحاً أن دبي تستعد لاستضافة معرض اكسبو باستثمارات كبيرة في البنية التحتية في الخليج التجاري ومركز دبي المالي العالمي علاوة على توسعة مطار آل مكتوم الدولي.

وأضاف أنه من المتوقع إعفاء العقارات السكنية من تطبيق الضريبة المُضافة التي ستطبق في دول مجلس التعاون مع مطلع 2018.

وتصدرت باريس القائمة ضمن مؤشر المدن العالمية الرائدة تلتها في المركز الثاني هونغ كونغ ثم برلين، تليها سيدني وسنغافورة ثم مدريد.