أدنوك للتوزيع تعتزم الدخول إلى دبي والسعودية في 2018

قال المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع إن الشركة تعتزم الدخول إلى دبي والسعودية في 2018 وأنها تفكر بالسوق المصري والمغربي.

وأوضح الراشدي أنه علامة أدنوك ستتواجد في دبي ابتداء من العام المقبل في محطتين والخطة هي تنمية العدد إلى 20 محطة في الخمس سنوات المقبلة.

وأضاف الراشدي أنه من المتوقع أن يتم تدشين المحطة الأولى التي تحمل علامة أدنوك في السعودية في مطلع 2018، مشيراً إلى خطط الشركة تتجه لتنمية عدد المحطات هناك نظراً لحاجة السوق إليها للوصول إلى 150 محطة في الخمس سنوات المقبلة.

وأضاف الراشدي أن من ضمن الدول التي تستهدف شركة أدنوك للتوزيع التوسيع بها كل مصر والمغرب.