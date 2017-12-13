عن المرأة...

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أصبحت دولة الإمارات بفضل قيادتها الرشيدة نموذجاً رائداً في تمكين جميع أبنائها وبناتها من المشاركة الحقيقية في مسيرة المجتمع، وباتت رائدةً في تأكيد مكانة المرأة.

Ⅶمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان،

وزير التسامح

 

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