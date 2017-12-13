«المركزي» يعتمد ميزانيته التقديرية لـ 2018

اعتمد مجلس إدارة المصرف المركزي ميزانيّته التقديريّة للسنة الماليّة 2018، حيث ناقش تقرير دائرة التدقيق الداخلي الربعي حتى سبتمبر من العام الجاري، وتقرير المدقــق الخارجي بشـــأن البيانات الماليّة للمصرف كما وردت في 30 سبتمبر الماضي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثامن للمجلس للعام الحالي، الذي عقد بمقـر المصرف بأبوظبي برئاســة معالي خليفــة الكندي، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور معالـي خالد الماجد، نائب الرئيـس، ومعالي مبارك المنصوري، محافـظ المصرف، ويونـس الخوري، وخالد بالعمى، وخالـد الطايــر، أعضاء مجلس الإدارة، ومحمـد الفلاسـي، نائب المحافـظ، وســيف الشامسي، مســاعد المحافظ، ومجموعـة من كبـار موظفي المصرف.

وناقش المجلس الخطّة التشغيليّة للمصرف المركزي للعام القادم، ولوائح وسياســــات وإجراءات الموارد البشـــريّة والتحول التنظيمي للمصرف المركزي واتخذ ما يلزم من إجراءات بشــــأنها.

كما اطلع المجلس على تقرير المصرف المركزي للربع الثالث من العام الجاري، المقدم من دائرة البحوث والإحصاء الذي تناول التطورات الاقتصاديّة الدوليّة والتطورات الاقتصاديّة المحليّة ومؤشرات الاسـتقرار المالي والسـيولة المصرفيّة وإدارة الاحتياطي النقدي وتطورات أنظمة الدفع وَوجه بنشره على موقع المصرف المركزي الإلكتروني.

فيما استعرض المجلس الطلبات المقدمة من البنوك والمؤسسـات الماليّة الأخرى العاملـة في الدولة وَوافق على الطلبات المسـتكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصّة بكل نشاط على حدة.