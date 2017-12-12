تعاون بين «دبي الذكية» و«ماجد الفطيم» في إدارة وتحليل البيانات

وقعت «دبي الذكية» وشركة «ماجد الفطيم» أمس مذكرة تفاهم بهدف التعاون في المجالات التي تساعد على تحسين القدرات التي تتمتع بها إمارة دبي في مجال إدارة البيانات وتحليلاتها. وجرى الإعداد للمذكرة بما يتماشى مع التوجه الحكومي الرامي إلى الارتقاء بسبل الحياة الكريمة والآمنة لسكان دبي وزوارها.

وقع المذكرة كل من الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر المدير العام لمكتب دبي الذكية، وآلان بجاني الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة، حيث سيتم بموجبها التعاون بين الطرفين في أربعة مجالات حيوية تتضمن إثراء البيانات، ورسم السياسات وتحديد المعايير، والتوعية بأهمية إدارة البيانات وتحليلاتها، والاستفادة من تقنيات الابتكار الناشئة.

كما سيعقد الطرفان وفقاً للمذكرة، ورش عمل تعريفية توعوية، لضمان رفع الوعي بالإمكانيات التي تنطوي عليها الإدارة السليمة للبيانات وتحليلاتها، فضلاً عن تعريف أفضل الممارسات وضمان اتباعها.

وقالت بن بشر «بصفتها الجهة الحكومية المكلفة بقيادة التحول الذكي للإمارة، عززت دبي الذكية جهودها الرامية إلى بناء نمط حياة ذكي ومتطور لم يسبق له مثيل، ومن خلال ذلك تمكنت من جمع ثروة رقمية كبيرة ساهمت بتطوير النظام الاقتصادي للإمارة، بشكل يواكب تحقيق هدفها الأسمى وهو تحويل دبي إلى أسعد وأذكى مدينة عالمياً».

وقال بجاني: « نسعى من خلال هذه الشراكة أن تؤدي ماجد الفطيم دوراً فاعلاً في تحقيق رؤية الحكومة الرامية لجعل دبي المدينة الأذكى والأسعد بالعالم».