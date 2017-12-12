طيران الإمارات تدعو المسافرين للوصول مبكراً إلى مطار دبي

نصحت طيران الإمارات عملاءها بالوصول مبكراً إلى مطار دبي الدولي للحاق برحلاتهم في الوقت المحدد، وأن يضعوا في اعتبارهم كثافة حركة السير نتيجة لأعمال الطرق الرئيسة في محيط المطار. وتتوقع الناقلة أن تشهد الفترة المقبلة إقبالاً كبيراً على السفر في موسم العطلات، وان يكون معدل حركة المسافرين نهاية هذا الأسبوع، اعتباراً من الخميس 14 ديسمبر الجاري، الأعلى في عام 2017.

وتشير أحدث التقديرات وفقاً لسجلات الحجوزات، إلى أن أكثر من 420 ألف راكب سيسافرون عبر المبنى 3، المخصص لرحلات طيران الإمارات، كما أن يوم الجمعة 15 ديسمبر سيشهد ذروة الحركة.

وتذكّر طيران الإمارات المسافرين بضرورة الوصول والتواجد في المطار قبل ثلاث ساعات على الأقل من موعد إقلاع الرحلة، وأن يضعوا في اعتبارهم ازدحام حركة السير والأشغال على الطرق المؤدية إلى المطار.

وتفتح كاونترات إنهاء إجراءات السفر قبل ست ساعات من موعد كل رحلة، وينبغي على المسافرين إنهاء الإجراءات قبل 90 دقيقة من موعد الإقلاع، أياً تكن درجة سفرهم. وسوف تغلق الكاونترات قبل ساعة واحدة من موعد كل رحلة، ولن يقبل الركاب المتأخرون لضمان إقلاع الرحلات في مواعيدها المحددة.

ويمكن للعملاء إنجاز إجراءات سفرهم من أجهزتهم المكتبية أو المحمولة خلال الفترة من 48 ساعة حتى 90 دقيقة قبل موعد مغادرة الرحلة. وتتوفر للعملاء أيضاً إمكانية إنجاز إجراءات سفرهم وتسليم أمتعتهم على 16 كاونتراً ضمن مواقف السيارات خلال 24- 6 ساعات قبل موعد الإقلاع. وينصح الركاب بالالتزام بوزن الأمتعة اليدوية المسموح به، حيث يجب ألا يزيد وزن كل قطعة عن 7 كيلوغرامات للدرجة السياحية و14 كيلوغراماً للدرجتين الأولى ورجال الأعمال.

وسوف يقوم الموظفون بفحص وزن الأمتعة اليدوية عند نقاط مختلفة قبل أن يصعد المسافرون إلى الطائرة.كما يمكن للركاب المسافرين عبر المبنى رقم 3 اختيار تسليم أمتعتهم في واحد من 46 كاونتراً مخصصاً لركاب الدرجة السياحية أو الكاونترات المخصصة لركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال خلال الفترة بين ست ساعات و90 دقيقة من موعد الإقلاع.

وبالنسبة للعائلات، فقد خصصت طيران الإمارات مناطق لإنهاء إجراءات السفر، تحتوي على 20 كاونتراً وتقع في المبنى رقم 3 في المنطقة 2. وتوفر الناقلة في صالاتها بمطار دبي الدولي أماكن للعب الأطفال، كما تتيح للعائلات في جميع الدرجات إمكانية الاستفادة من أولوية الصعود إلى الطائرة. وبعد إنهاء إجراءات السفر، ينصح الركاب بالحضور إلى بوابات الصعود إلى الطائرات قبل 45 دقيقة من مواعيد إقلاع الرحلات، إذ تغلق البوابات قبل 20 دقيقة من الموعد المحدد. ولن يقبل الركاب المتأخرون لضمان إقلاع الرحلات في مواعيدها.