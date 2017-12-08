«العشر الكبار» بوساطة الأسهم في دبي

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  • إعداد: رامي سميح – غرافيك: أسيل الخليلي
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حازت شركات الوساطة العشر الكبار على نصيب الأسد من تداولات سوق دبي المالي خلال نوفمبر الماضي واستحوذت على نحو 70% أو ما يعادل 13.9 مليار درهم من إجمالي التداولات بالسوق، فيما يتنافس باقي شركات السمسرة والبالغة نحو 38 شركة على الحصة المتبقية.

 

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