«العشر الكبار» بوساطة الأسهم في دبي

حازت شركات الوساطة العشر الكبار على نصيب الأسد من تداولات سوق دبي المالي خلال نوفمبر الماضي واستحوذت على نحو 70% أو ما يعادل 13.9 مليار درهم من إجمالي التداولات بالسوق، فيما يتنافس باقي شركات السمسرة والبالغة نحو 38 شركة على الحصة المتبقية.
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أحمد بن محمد يشهد تكريم شركاء دبي المالي العالمي
شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، صباح أمس حفل تكريم الشركاء الاستراتيجيين
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الإمارات تستنكر إدراجها بقائمة الاتحاد الأوروبي للدول غير المتعاونة ضريبياً
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«المركز»: انخفاض مؤشر «ستاندرد آند بورز» المُركّب لدول التعاون رغم انتعاش النفط
ذكر المركز المالي الكويتي «المركز» في تقريره عن أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشهر نوفمبر أنّ أسعار النفط
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دبي مركز عالمي.. وأكثر اشراقاً لشركات البناء في 2017
قالت صحف وتقارير عالمية عدة أمس إن قيادة دبي، وجهت بوصلة التطوير إلى معالم وصروح أكبر وأكثر جرأة وجسارة من أي وقت مضى،
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صندوق النقد: الإمارات تتصدر المنطقة رقمياً
قال تقرير حديث لصندوق النقد الدولي إن الإمارات تتصدر المنطقة رقمياً، وبها نحو 42% من المشاريع الناشئة، بينما تجذب دبي
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تلقت مبادرة «طموحي» التي أطلقتها المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية قبل نحو عام تقريباً
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«ريثيون» تؤسس شركة تابعة في الإمارات
أعلنت شركة «ريثيون»، تأسيس شركة جديدة مملوكة لها بالكامل تحت اسم «ريثيون الإمارات» في أبوظبي. وتتزامن هذه الخطوة مع
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النيوزيلندية تلغي رحلات لدريملاينر
اضطرت شركة الخطوط الجوية النيوزيلندية لإلغاء عدة رحلات جوية بعدما منعت تحليق طائرات بوينغ 787-9 دريملاينر لوجود مشاكل
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«دبي للاستثمار» تستضيف 100 خبير بمنتدى اتحاد الزجاج
استضافت دبي للاستثمار، أكثر من 100 مسؤول وخبير في المؤتمر الدولي للزجاج المعماري، الذي عقد أمس، تحت رعاية اتحاد الزجاج
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إنجاز على مستوى السلامة بمصفاة الطويلة للألومينا
استقبلت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في الإمارات خارج قطاع النفط والغاز مسعود حسين، سفير كندا في