«العشر الكبار» بوساطة الأسهم في دبي

حازت شركات الوساطة العشر الكبار على نصيب الأسد من تداولات سوق دبي المالي خلال نوفمبر الماضي واستحوذت على نحو 70% أو ما يعادل 13.9 مليار درهم من إجمالي التداولات بالسوق، فيما يتنافس باقي شركات السمسرة والبالغة نحو 38 شركة على الحصة المتبقية.