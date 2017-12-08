«سبينيس» تستثمر 175 مليوناً في مقر جديد بدبي

أعلن «سبينيس»، السوبرماركت المملوك محلياً، أمس أنه يعتزم استثمار 175 مليون درهم لإنشاء مقر جديد ومتطور في دبي، وذلك تعزيزاً لالتزامه بتوسيع حضوره في المنطقة. جاء الإعلان مع ترحيب «سبينيس» بالرئيس التنفيذي الجديد، مات فروست الذي سيباشر مهامه ابتداء من يناير المقبل، كما جرى الكشف عن سلسلة من التطورات كجزء من خطط توسعية طموحة للعام 2018.

ويمثل مقر «سبينيس» الجديد استثماراً هاماً في تطوير أعماله وهو يقع في ميدان بجانب عدد من أهم متاجر التجزئة الشهيرة التي تتم إدارتها من الموقع، ما سيساعد «سبينيس» على تعزيز علامته التجارية وحضوره على امتداد المنطقة وخارجها. كما سيضم الموقع متجراً رائداً ومدرسة طهو متطورة للمساعدة في جهود التدريب والتطوير المطبخي في الدولة.

وبدأت أعمال إنشاء المقر الجديد بالفعل، ومن المتوقع له أن يبدأ العمل بحلول أبريل 2019.

استراتيجية توسعية

كما أعلن «سبينيس» عن تفاصيل استراتيجيته التوسعية التي تهدف إلى تعزيز حضوره وتوسيع شبكة فروعه في المنطقة من 61 متجراً إلى 79 متجراً مع افتتاح 18 متجراً جديداً على مدى السنوات الثلاث القادمة ما سيخلق 2000 فرصة عمل جديدة.

وكجزء من خطة النمو التوسعي، يتوقع «سبينيس» نمواً بنسبة 40% بحلول العام 2020، من خلال التركيز على التوسع والابتكار المستمر وتطوير المنتجات الرقمية. وتتضمن المبادرات الجديدة برنامجاً لولاء العملاء الذي سيطلق عليه اسم (سبينيس وأنا) والذي يتوقع إطلاقه خلال الربع الأول من 2018.

وكجزء من خططه للعام 2018، كشف «سبينيس» عن إجرائه دراسة جدوى اقتصادية للتحقق من إمكانية إدخال خدمة التسوق عبر الإنترنت إلى السوق، بهدف إطلاق الخدمة في السنوات القليلة القادمة. تم الإعلان عن مشروع خدمة التسوق عبر الإنترنت من قبل الرئيس التنفيذي القادم لـ«سبينيس»، مات فروست.

حيث يتوقع لهذه الخدمة أن تغير مفاهيم التسوق في المدينة، وأن تضاعف وفرة المنتجات الطازجة ليصبح الحصول على المواد الغذائية الطازجة وعالية الجودة أسهل من أي وقت مضى وبمجرد لمسة زر.

وقال مات فروست، الرئيس التنفيذي القادم لـ«سبينيس»: الاستثمار في مقرنا الجديد يوجه رسالة واضحة مفادها أن متاجر التجزئة في الإمارات ينتظرها مستقبل واعد، ونفخر بالنجاح الذي حققناه، ونأمل أن يكون القادم أفضل. ونتطلع إلى توسيع حضورنا بالمنطقة وخارجها.