عبدالله القاسمي يفتتح أحدث مراكز «اللولو» فـي الشارقة

افتتح سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس، الفرع رقم 140 وأحدث مراكز التسوق التابعة لمجموعة «اللولو» المتخصصة في مجال البيع بالتجزئة، وذلك في منطقة الحزانة بمدينة الشارقة.

حضر حفل الافتتاح الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي، رئيس دائرة الجمارك والموانئ البحرية، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، والعميد سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، وإبراهيم محمد الجروان، رئيس شركة نادي الشارقة للاستثمار والتسويق، ويوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو العالمية، وسيفي روباوالا، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وأشرف علي موسليام، المدير التنفيذي للمجموعة، وسليم إم. إيه، مدير «اللولو»، وعدد من ممثلي الدوائر الحكومية في الإمارة، وأعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين.

وقام سموه وكبار الشخصيات من المدعوين بجولة في ردهات مركز التسوق الجديد، واطلعوا خلال جولتهم على مختلف الأقسام والميزات الفريدة ووسائل الراحة التي يتمتع بها المركز المكون من طابقين ويوفر أهم المنتجات الاستهلاكية.

وذكر موسليام أن هذا الفرع من «اللولو» يعتبر السادس في الشارقة ومركز التسوق الثاني الذي يفتتح للمجموعة في أقل من شهر، وهذا يدل على مدى الإقبال والاستجابة الكبيرة من العملاء على منتجات المجموعة عالية الجودة، معبّراً عن سعادته بتقديم تجربة تسوق عالمية أخرى بالقرب من المتسوقين في منطقة الحزانة والمناطق المجاورة لها.

ويمتد مركز التسوق الجديد على مساحة 160 ألف قدم مربعة.