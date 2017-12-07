إعلان أفضل 10 مستشرفين عرب اقتصادياً 11 الجاري

أغلق المنتدى الاستراتيجي العربي السباق الخاص بتحدي مستشرفي المستقبل العربي الأسبوع الماضي، بعد أن استمر التحدي لمدة 7 أشهر، بمشاركة أكثر من 3 آلاف متقدم للتحدي من مختلف الدول حول العالم حيث سيتم الإعلان عن أفضل 10 مستشرفين عرب الأسبوع المقبل.

وقالت سهى العليلي مديرة المنتدى: «تحدى مستشرفي المستقبل العرب جاء انعكاسًا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ورغبته في خلق جيل من المستشرفين العرب، للمساهمة في صناعة القرارات في مختلف المجالات بما يتواكب مع الأحداث العالمية والإقليمية المحيطة».

وأضافت العليلي: «تم إغلاق التحدي الذي بدأ نهاية مارس من العام الجاري، وحاليًا يتم رصد الدرجات وفحص النتائج النهائية للمتسابقين، تمهيدًا لإعلان أفضل 10 مستشرفين عرب في الحادي عشر من الشهر الجاري، وسوف يتم منح المتسابق الأول جائزة مالية وقدرها 100 ألف دولار».

وأوضحت العليلي: «طرح التحدي 63 سؤالًا منذ انطلاقه، واستقطبت أسئلة التحدي أكثر من 18 ألف تعليق، وقدم المستشرفون أكثر من 12 ألف استشرافًا للأحداث المختلفة على المستويين العالمي والإقليمي».

يُذكر أن التحدي يهدف إلى وضع تحليلات وتنبؤات مستقبلية خلال العام الجاري، لأهم الأحداث السياسية والاقتصادية محليًا وعالميًا، وبناء كوادر فكرية؛ للمساهمة في وضع مستقبل أفضل للعالم العربي، وسوف تتاح للمستشرفين الفائزين عرض توقعاتهم خلال المنتدى.

رؤى

ويعتبر استشراف حالة العالم خلال العام هو الأساس الذي قام عليه التحدي، حيث يسعى إلى تقديم رؤى مستقبلية للمنطقة، في ظل ما تواجهه من أحداث عِضال، وخلق فعلي لجيل من المستشرفين العرب، قادر على المشاركة بقوة في نمو وارتقاء شعوب المنطقة.

ومن ضمن تلك الأحداث التي تتطرق إليها التحدي - على سبيل المثال- الانتخابات الإيرانية، وأزمة قطر، واحتمالات انفصال إقليم كردستان عن العراق، إلى جانب تطورات القضية الفلسطينية ومباحثات السلام، والنمو الاقتصادي المتوقع لبعض الدول العربية خلال العام الجاري، والأحداث في سوريا، والحرب على الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط وتطوراتها.

ويعدُ «تحدي مستشرفي المستقبل العرب» نتاجًا للتعاون بين المنتدى ومؤسسة Good Judgment.

توقعات سنوية

يقدم المنتدى الاستراتيجي العربي منذ عام 2001 استشرافات وتوقعات سنوية دقيقة حول الأحداث المهمة خلال العام، وذلك تحت توجيهات ورعاية سمو الشيخ محمد بن راشد. هذا ويتضمن المنتدى آراء الخبراء، وبيانات موثوقة بهدف تسهيل استشراف التحديات والفرص الإقليمية المستقبلية.