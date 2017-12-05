وزير الاقتصاد: أسعار السيارات في الدولة يرجع إلى مؤثرات دول التصنيع

قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن تفاوت أسعار السيارات في الدولة يرجع في الأساس إلى مؤثرات خارجية من دول التصنيع.

وأكد معاليه في رده على سؤال موجه من العضو سعيد صالح الرميثي حول أسباب ارتفاع أسعار السيارات في الدولة مقارنة بدول الخليج، أن الوزارة قامت بمقارنة معيارية لخمس دول خليجية منها السعودية والبحرين وعمان والكويت، ووجدنا أربع أنواع فقط بها ارتفاع طفيف، مشيرا إلى أن نسبة الربح في الدولة على السيارات تبلغ نحو 5% فقط، موضحا أن خلال 2017 قامت وكلاء السيارات بطرح تخفيضات تنافسية وصلت إلى 20%.

وأوضح المنصوري أن هناك لجنة عليا في وزارة الاقتصاد تم تشكيلها لوكلاء السيارات البالغ عددهم نحو 75 وكيل على مستوى الدولة، والتي من شأنها النظر في كل مايخص هذا القطاع من غلاء الأسعار والبت في المنازعات وتوعية المستهلكين.

جاء ذلك خلال انطلاق أعمال الجلسة الثالثة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السادس عشر برئاسة الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وحضور معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع.