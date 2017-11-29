طيران الإمارات تنصح المسافرين بالوصول مبكراً إلى المطار

تتوقع طيران الإمارات طفرة كبيرة في حركة المسافرين على رحلاتها خلال عطلة نهاية الأسبوع بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ابتداء من بعد ظهر اليوم الأربعاء 29 نوفمبر، حيث يسافر المواطنون والمقيمون لقضاء عطلة نهاية الأسبوع الطويلة بمناسبة اليوم الوطني. وتظهر أحدث أرقام الحجوزات أن أعداد المسافرين عبر المبنى 3، المخصص لرحلات طيران الإمارات، حتى يوم الأحد تزيد على 113 ألف مسافر. وسوف يشهد يوم غد الخميس ذروة الحركة، حيث من المتوقع أن يزيد عدد الركاب المغادرين من المبنى 3 على 35 ألفا.

وتوفر طيران الإمارات عروضاً سعرية خاصة بمناسبة اليوم الوطني الـ46 إلى 46 وجهة ضمن شبكة خطوطها العالمية، مع منح ضعفي أميال سكاي واردز المستحقة لأعضاء برنامج مكافأة ولاء المسافرين الدائمين.

وتذكّر طيران الإمارات المسافرين بضرورة الوصول والتواجد في المطار قبل ثلاث ساعات على الأقل من موعد إقلاع الرحلة، وأن يضعوا في اعتبارهم ازدحام حركة السير والأشغال على الطرق المؤدية إلى المطار. وتفتح كاونترات إنهاء إجراءات السفر قبل ست ساعات من موعد كل رحلة، وينبغي على المسافرين إنهاء الإجراءات قبل 90 دقيقة من موعد الإقلاع، أياً تكن درجة سفرهم. وسوف تغلق الكاونترات قبل ساعة واحدة من موعد كل رحلة، ولن يقبل الركاب المتأخرون لضمان إقلاع الرحلات في مواعيدها المحددة.

ويمكن للعملاء إنجاز إجراءات سفرهم من أجهزتهم المكتبية أو المحمولة خلال الفترة من 48 ساعة حتى 90 دقيقة قبل موعد مغادرة الرحلة. وتتوفر للعملاء أيضاً إمكانية إنجاز إجراءات سفرهم وتسليم أمتعتهم على 16 كاونتراً ضمن مواقف السيارات خلال 24- 6 ساعات قبل موعد الإقلاع. وينصح الركاب بالالتزام بوزن الأمتعة اليدوية المسموح به، حيث يجب ألا يزيد وزن كل قطعة عن 7 كيلوغرامات للدرجة السياحية و 14 كيلوغراماً للدرجتين الأولى ورجال الأعمال. وسوف يقوم الموظفون بفحص وزن الأمتعة اليدوية عند نقاط مختلفة قبل أن يصعد المسافرون إلى الطائرة.

كما يمكن للركاب المسافرين عبر المبنى رقم 3 اختيار تسليم أمتعتهم في واحد من 46 كاونتراً مخصصاً لركاب الدرجة السياحية أو الكاونترات المخصصة لركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال خلال الفترة بين ست ساعات و90 دقيقة من موعد الإقلاع.

أما بالنسبة للعائلات، فقد خصصت طيران الإمارات مناطق لإنهاء إجراءات السفر، تحتوي على 20 كاونتراً وتقع في المبنى رقم 3 في المنطقة 2. وتوفر الناقلة في صالاتها بمطار دبي الدولي أماكن للعب الأطفال، كما تتيح للعائلات في جميع الدرجات إمكانية الاستفادة من أولوية الصعود إلى الطائرة.

وبعد إنهاء إجراءات السفر، ينصح الركاب بالحضور إلى بوابات الصعود إلى الطائرات قبل 45 دقيقة من مواعيد إقلاع الرحلات، إذ تغلق البوابات قبل 20 دقيقة من الموعد المحدد. ولن يقبل الركاب المتأخرون لضمان إقلاع الرحلات في مواعيدها.