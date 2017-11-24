سفير الهند : نتطلع للاستفادة من الخبرات الإماراتية في تطوير البنية التحتية

أكد نفديب سوري سفير الهند لدى الدولة أن بلاده تتطلع للاستفادة من خبرة الشركات الإماراتية في حزمة من القطاعات الاستراتيجية التي تشمل البنية التحتية والموانئ وغيرهما، مشيراً إلى وجود مباحثات متواصلة لتعزيز عمليات موانئ دبي في الهند، موضحاً أن الفجوة التي تعانيها الهند في البنية الهندية تحمل فرصاً استثمارية واسعة للشركات الإماراتية، لافتاً إلى أن ذلك ينعكس في الاتفاق الذي وقعه أخيراً الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية في الهند مع وحدة تابعة لجهاز أبوظبي للاستثمار بقيمة مليار دولار، وبذلك يصبح جهاز أبوظبي للاستثمار أول مستثمر من المؤسسات يسهم في الصندوق الذي أنشأته الحكومة لتعزيز تمويل البنية التحتية بقيمة إجمالي تصل إلى 6 مليارات دولار مع مساهمة الحكومة بنسبة 49% من الاستثمارات.

وأكد سوري في تصريحات صحافية على هامش مشاركته في المنتدى الآسيوي للأعمال، أهمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى أن الهند أكبر شريك تجاري للإمارات، كما بلغ إجمالي التجارة البينية العام الماضي 52 مليار دولار، وبالنسبة للهند فإن الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري بعد الصين والولايات المتحدة. ولفت سوري إلى أن صادرات الهند إلى الدولة خلال العام الماضي قد بلغت 32 مليار دولار، كما يتخذ العديد من الشركات الهندية من ميناء جبل علي وسائل المناطق الحرة في الدولة كمركز رئيسي للتصنيع والتجميع وإعادة التصدير.

وفيما يتعلق بالاستثمارات البينية، لفت إلى أن الإمارات لطالما شكلت مركز جذب رئيسياً للاستثمارات من مختلف أنحاء العالم وفي مقدمتها استثمارات الشركات الهندية، مشيراً إلى أن العديد من رجال الأعمال والمستثمرين الهنود يستثمرون بشكل واسع في القطاع العقاري بالدول.

وأوضح أن الهند ارتفعت 42 مرتبة خلال عامين ضمن تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، حيث ارتفعت بتصنيفها من المرتبة 142 في 2015 إلى المرتبة 130 في تقرير 2016، فيما احتلت المرتبة 100 في تقرير العام الجاري. وأكد أن الحكومة الهندية تستهدف الوصول إلى المراتب الـ 50 الأولى في التقرير خلال الأعوام الأربعة المقبلة. وأشار من جانب آخر إلى أن وكالة «موديز» قد رفعت أخيراً تصنيفها الائتماني للهند، مبيناً أن هذه المؤشرات تعكس التطورات التي تحققها البلاد لتعزيز جاذبيتها الاستثمارية وتسهيل ممارسة الأعمال.

استثمارات

أشار السفير الهندي إلى أن الهند تعمل حالياً على جذب المزيد من الاستثمارات الإماراتية، موضحاً أن بلاده تحقق معدلات نمو اقتصادي من الأعلى عالمياً، كما تتمتع بمعادلة قائمة على اتساع حجم السوق والاستقرار والنمو المستمر.