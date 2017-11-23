1500 متجر تنتظر المتسوقين في «التخفيضات الكبرى»

أنهى قطاع التجزئة المحلي استعداداته لاستقبال حشود المتسوقين اليوم مع انطلاق «3 أيام من التخفيضات الكبرى» في دبي والتي تتواصل لغاية 25 نوفمبر وسط توقعات بتسجيل معدلات قياسية من الزوار والمبيعات، ويأتي ذلك بالتزامن مع حملات عروض وتنزيلات متنوعة أطلقتها مواقع التجارة الإلكترونية بمناسبة الجمعة البيضاء مع اقتراب مواسم الأعياد الميلادية.

ويتطلع المتسوقون لاقتناص الفرص المغرية لاقتناء منتجات أكثر من 400 علامة تجارية عالمية تشمل مختلف الفئات بما فيها الإلكترونيات والألبسة وغيرها، وذلك بفضل «3 أيام من التخفيضات الكبرى» التي تتميز بتخفيضات حقيقية بفضل تدقيق اقتصادية دبي على التصاريح الخاصة بالعروض مما يضمن حصول المتسوقين على أفضل قيمة لمشترياتهم والاستفادة من التنزيلات والعروض المتنوعة.

ويشارك في «3 أيام من التخفيضات الكبرى» وهو إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي نحو 1500 متجر تقدم تخفيضات وخصومات تتراوح بين 30% - 90 %. وتشمل التخفيضات تشكيلات واسعة من السلع والمنتجات تتراوح بين الأزياء، العطور ومستحضرات التجميل، الأحذية والإكسسوارات وحتى الأثاث.

متاجر

وتشمل قائمة متاجر الأزياء المشاركة في «التخفيضات الكبرى» كل من «بانانا ريبابلك»، «توب شوب»، «ريفر ايلاند»،«فور ايفر 21»، «ماسيمو دوتي»، و«زارا»، بينما تشمل قائمة محلات الإكسسوارات المشاركة في هذه المبادرة كلاً من «فورلا»، «است باك»،«تومي»، «كليرز»، و«كيبلينج»، والعديد من المحلات الأخرى.

وتأتي النسخة الثانية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» بعد نجاح النسخة الأولى التي نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في الفترة بين 18 –20 مايو الماضي، حيث شهدت المتاجر ومراكز التسوق تدفقاً كبيراً من حشود المتسوقين، وتتميز النسخة الحالية بارتفاع عدد المتاجر المشاركة إلى 1400 متجر مقابل 1000 متجر في مايو الماضي.

وتشمل التخفيضات المتاجر العاملة في معظم مراكز التسوق الرئيسية في دبي، وفي مقدمتها تلك التابعة لـ «ماجد الفطيم»، حيث يقدم من «مول الإمارات» و«سيتي سنتر ديرة» و«سيتي سنتر مردف» و«سيتي سنتر معيصم» و«سيتي سنتر الشندغة» و«ماي سيتي سنتر البرشاء» تخفيضات متنوعة لأكثر من 420 متجرا مشاركا بخصومات تصل لغاية 90 % وتشمل متاجر الأزياء والمجوهرات والإلكترونيات والمستلزمات المنزلية ومستحضرات التجميل وغيرها الكثير.

ومن بين متاجر الأزياء والمتاجر متعددة العلامات التجارية المشاركة في حملة التخفيضات الهائلة زارا، وديان فون فورستنبرغ، وأرماني اكستشينج، وشارلوت أوليمبيا، وإيزابيل ماران، وبوتيك 1، وإيتوال لابوتيك، ودبنهامز، وفور إيفر 21، وساكور براذرز، وسنتربوينت.

وللآباء الباحثين عن تشكيلة واسعة من أزياء الأطفال وألعابهم ومستلزماتهم تقدّم عدة متاجر متخصصة خصومات هائلة منها رالف لورين كيدز، وماماز أند باباز، وبيلد أيه بير ورك شوب. كذلك تقدّم متاجر المفروشات ومستلزمات المنازل خصومات لا مثيل لها منها هوم سنتر وزارا هوم، وتقدم «كارفور» خصومات حصرية تصل لغاية 90% في فروعها الواقعة في «مول الإمارات» و«سيتي سنتر ديرة» و«سيتي سنتر مردف» و«سيتي سنتر معيصم».

ارتفاع الثقة

وتتكامل توقعات نمو قطاع التجزئة في دبي مع ارتفاع الثقة والإنفاق الاستهلاكي للأفراد، حيث ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في دبي خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 142 نقطة مقارنة مع 138 نقطة بالربع الثاني، وارتفع بمعدل نقطتين، مقارنة بالربع الأول، الذي سجل 140 نقطة، وفيما يتعلق بتقييم المستهلك بالظروف المادية الشخصية في الوقت الحالي، بلغت التقييمات الإيجابية من قبل المستهلكين 82 % (25 % بدرجة ممتاز و57 % بدرجة جيد)، مقارنة بـ 81 % في الربع الثاني (25 % بدرجة ممتاز و656 % بدرجة جيد).

أما تقييم الظروف المادية الشخصية خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، فقد بلغت التقييمات الإيجابية من قبل المستهلكين خلال الربع الثالث من العام الجاري 80 % (32 % بدرجة ممتاز 48 % بدرجة جيد)، مقارنة بـ 79 % في الربع الثاني (30 % بدرجة ممتاز و49 % بدرجة جيد).

مواقع

وأطلقت مواقع متخصصة في التجارة الإلكترونية حملة تخفيضات واسعة وفي مقدمتها موقع «سوق دوت كوم» بمناسبة الجمعة البيضاء التي تستمر لغاية 25 نوفمبر فيما مدت بعض المواقع عروضها لغاية 29 نوفمبر.

كما أطلق موقع ’آي سو إت فيرست‘المتخصص في تجارة الأزياء عروضاً خلال يوم ’الجمعة البيضاء‘مع حسومات تصل حتى 50% على الأزياء المختارة، متيحاً خدمة التوصيل في اليوم التالي على مجموعة واسعة من الأزياء مع أسعار منافسة، مع خيار الدفع نقداً عند التسليم، وإمكانية إعادة القطع مجاناً.

وطرح موقع «مول فور ذا وورلد» عرضاً خاصاً منذ 21 نوفمبر من خلال فرض مبلغ دولار فقط كلفة شحن للإمارات للمنتج الواحد. ويستمر العرض حتى نفاد الكمية، ويتضمن تطبيق «مول فور ذا وورلد» أكثر من 100 متجر متنوع و 53 متجراً.

«ترافيل آند ليغر»: دبي ثالث مدن التسوق عالمياً

حلت دبي في المركز الثالث كأفضل مدن التسوق في العالم، وفقاً لأحدث تصنيف وضعته مجلة «ترافيل أند ليغر» ضم 20 مدينة، بعد كل من مدينتي نيويورك وطوكيو، متقدمة على مدن تسوق عالمية عريقة مثل باريس، وهونغ كونغ، وسنغافورة، وفلورنسا، وميلانو.

وقالت المجلة في موقعها الإلكتروني: هذه المدينة العالمية موطن لأكبر مول في العالم يضم بين جنباته 1200 متجر موزعة على 4 طوابق. وأضافت: في ظلال تلك الأسواق العالمية الشهيرة، ومراكز التسوق العامرة، وحشود المصممين الذين يحددون مسار عالم الأزياء، فإن المدن في هذه القائمة هي المفضلة للرحالة الذين يطوفون العالم للتسوق.

وفي كل عام، تطلب المجلة من قرائها تقييم تجاربهم في السفر في جميع أنحاء العالم في استطلاع «أفضل جوائز في العالم» ومشاطرة آرائهم حول أفضل الجزر، والرحلات البحرية، وشركات الطيران، والفنادق، والمزيد. وعندما يتعلق الأمر بالمدن، يأخذ القراء في اعتبارهم كل شيء من مودة السكان المحليين، إلى الثقافة، والمأكولات، والتسوق طبعاً.