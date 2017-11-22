«مصرف الإمارات» يعيد إصدار الدرهم التذكاري «أم الإمارات»

الأزمات الاقتصادية التي تعصف بنا بين الحين والآخر تتفاوت في درجة تأثيرها في الأفراد والمؤسسات والدول. فتارة تختفي السيولة المالية من السوق وتتسبب في عجز الشركات عن إكمال عملياتها المرتبطة بالتمويل البنكي المستمر.