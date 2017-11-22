«مصرف الإمارات» يعيد إصدار الدرهم التذكاري «أم الإمارات»

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أنه سيعيد إصدار الدرهم التذكاري " أم الإمارات " وذلك بمناسبة رعاية برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والابداع المجتمعي.
وبين المصرف المواصفات العامة للدرهم التذكاري على النحو التالي: 1. القطر: 24.0 ملم 0.13.
2. الوزن: 6.10 جرام 0.25.
3. الخليط المعدني: بطريقة التصفيح على قاعدة من الفولاذ /نيكل-نحاس-نيكل/ 5 مايكرون/نيكل 20 مايكرون/نحاس 8 مايكرون/نيكل.
الوجة: وجه الدرهم دون تغيير.
الخلف: يتضمن الخلف شعار المناسبة.
وذكر المصرف ان هذا الدرهم التذكاري سيطرح في التداول عن طريق فروع المصرف المركزي إعتباراً من اليوم وفقاً للإجراءات المعتادة.