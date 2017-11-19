منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع ينطلق غدا بمشاركة دولية واسعة

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تنطلق غداً الاثنين الدورة الرابعة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة إعمار العقارية، وموانئ دبي العالمية، ومعهد إدارة المشاريع "PMI "، وسيتم خلال حفل الافتتاح تكريم الفائزين في الدورة الأولى لجائزة حمدان بن محمد للابتكـار في إدارة المشاريع.

وتم اعتماد شعار (نصنع الفرق) عنواناً رئيسياً للنسخة الرابعة من المنتدى، ويتضمن المنتدى 30 جلسة في إدارة المشاريع، و5 دورات تدريبية تخصصية، مع 5 كلمات رئيسية، وتم استحداث مواضيع مهمة في إدارة المشاريع منها: حلقات نقاشية عن مستقبل إدارة المشاريع، ومشاريع إكسبو 2020، وإدارة المعرفة، إلى جانب دورات تدريبية تخصصية حول إدارة المشاريع المرنة، وإدارة الفوائد وتأسيس مكاتب إدارة المشاريع وإدارة محافظ وبرامج المشاريع وتحليل الأعمال، والبيانات الضخمة، ويتوقع أن يضم المنتدى 1500 مشارك من رواد الفكر في مجال إدارة المشاريع بالمنطقة.

وتم تخصيص محور مهم حول إدارة المشاريع للشباب(PM for youth) بناءً على مذكرة تفاهم تم توقيعها مع مجلس الإمارات للشباب، حيث تقام جلسات تعريفية بمبادئ إدارة المشاريع، وممكنات نجاح المشاريع، وأهمية تطبيق ممارسات إدارة المشاريع في المجالات المختلفة ، فضلاً عن تنظيم حلقة شبابية أخرى بإدارة مجلس الإمارات للشباب، وتم الاتفاق مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة "UNDP" من أجل المشاركة في محور متخصص عن إدارة المشاريع الإنمائية، وذلك تماشياً مع توجهات الدولة لهذا العام "عام الخير" وذلك بهدف تبادل المعلومات والخبرات مع مختلف المنظمات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

منصة عالمية

وأكد مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن تنظيم النسخة الرابعة من منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، يأتي تتويجاً للنجاح الكبير الذي حققه المنتدى في دوراته الثلاث الماضية من حيث حجم الحضور الذي يربو على 6000 مشارك من 40 دولة، و200 متحدث عالمي من الخبراء والمتخصصين، إضافة إلى أكثر من 120 جلسة متخصصة في إدارة المشاريع، كما يأتي المنتدى في إطار حرص مدينة دبي للعب دور محوري في ريادة مسيرة التطوير والتنمية في المنطقة، وإيجاد المقومات الكفيلة بتسريع وتيرتها على أسس علمية سليمة ووفق أرقى المعايير والممارسات، من خلال استقطاب أهم الخبراء وأبرز المتخصصين من ذوي الكفاءة والسمعة الدولية الواسعة والاستعانة بهم كمنصات فعالة لنقل المعرفة، كما يأتي كذلك انطلاقاً من حرص إمارة دبي على أن تكون حلقة وصل تساهم في تبادل الخبرات والأفكار والرؤى بين أقطاب العالم المختلفة وضمن شتى المجالات كونها مدينة عربية الانتماء عالمية الطابع والتوجه.

وقال الطاير: رسخ منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع مكانته خلال الأعوام الثلاثة الماضية كمنصة عالمية لطرح أفضل الممارسات والخروج بالحلول المبدعة في مجال إدارة المشاريع بمشاركة خبرات عالمية ذات رؤى وأفكار وإبداعات تساهم في التنفيذ الناجح للمشروعات الكبرى، مشيراً إلى أن عدد الحضور في الدورات الثلاث الماضية تجاوز 4000 مشارك من أكثر من 50 دولة، كما ناقشت محاور إدارة المشاريع الهندسية والإنشائية، بالإضافة إلى إدارة المشاريع في المجالات الفنية والرياضية والطاقة والاستدامة، واستشراف المستقبل والابتكار وغيرها.

وأضاف: يهدف المنتدى، الذي يعد أكبر ملتقى عالمي لرواد الفكر في مجال إدارة المشاريع بالمنطقة، إلى تعزيز الدور الاستثنائي لإدارة المشاريع في تحقيق مستقبل فعّال ومستدام، وتبادل خبراتهم ومناقشة الحلول لإنشاء المدن وتنفيذ البنية التحتية والخدمات الاجتماعية في المستقبل، ويسلط المنتدى الضوء على أفضل الممارسات العالمية في الاستراتيجية والابتكار والإدارة والتي من شأنها تحسين الطريقة التي تحقق بها المشاريع أثرًا مستدامًا طويل الأمد على المجتمع الذي تعمل فيه.

متحدثون بارزون

ويستضيف المنتدى نخبة واسعة من المتحدثين الرئيسين البارزين بينهم، وزراء ومسؤولو شركات ومؤسسات ومنظمات عالمية، وتضم قائمة المتحدثين، معالي ريم الهاشمي وزير الدولة لشؤون التعاون الدولي ومدير عام مكتب إكسبو دبي 2020، ومعالي شما المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب، ومعالي فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبو ظبي، وسعادة خلف الحبتور رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، وسعادة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، وسعادة سعيد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وسعادة محمد العبار رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية، وسعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، كما يستضيف سعادة هنري بوبار لافارج رئيس شركة ألستوم، وسعادة مارك لانجلي الرئيس والمدير التنفيذي للمعهد العالمي لإدارة المشاريع، وسعادة محمد الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة، وسعادة الدكتور عبدالله الشامسي نائب رئيس الجامعة البريطانية في دبي، وسعادة فرود مورينغ الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دولة الامارات العربية المتحدة، والدكتور هارولد كرزنر مدير تنفيذي أول إدارة المشاريع في المعهد العالمي للتعليم، وماجنوس ليندكفيست الباحث في علم المستقبليات، والدكتور سيباستيان فيرنيك كبير علماء البيانات في وان لوجيك، وجيمس ستيوارت رئيس مجلس إدارة البنية التحتية العالمية في كي بي إم جي، ولافيرن جونسون الرئيس والمدير التنفيذي لإنترناشيونال انستيتيوت فور لرنينج.

جائزة حمدان

ستشهد الدورة الرابعة حدثاً مهماً يتمثل في تكريم الفائزين في الدورة الأولي لجائزة حمدان بن محمد للابتكـار في إدارة المشاريع، التي يبلغ مجموع جوائزها حوالي مليونين درهم (550 ألف دولار)، وتهدف الجائزة إلى اكتشاف ومكافأة وتشجيع وترويج وتمكين الابتكار في إدارة المشاريع، من خلال تطوير منهجية إدارة المشاريع بطريقة مبتكرة، وتوفير قاعدة بيانات تضم أفضل الممارسات ونماذج العمل في إدارة المشاريع، وتوفير منصة تبادل الأفكار المبتكرة والتدريب على مهارات إدارة المشـاريع، وتستهدف الجائزة مجتمع الأعمال الدولي، وتضم فئتين هما المتخصصون والخبراء في إدارة المشاريع، والأفراد والفرق والمؤسسات المعنية بإدارة المشاريع، أو البرامج أو محافظ المشاريع.

وتعد جائزة حمدان بن محمد للابتكـار في إدارة المشاريع، أداةً محفزة لقيادات الابتكار، وفرق الابتكار، والأفكار المبتكرة ضمن المؤسسات المختلفة، ومنصة مرجعية لأفضل ممارسات الابتكار، في إدارة المشاريع بما يسهم في خلق منظومة ابتكار في المشاريع، وهي قائمة على الأنظمة والمنهجيات، إضافة إلى إبداعات الأفراد، ويتم اختيار الفائزين بناء على معيارين هما: منهجية الابتكار المتبعة في المشروع، وتأثير هذا الابتكار على مخرجات المشروع.