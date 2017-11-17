افتتاح "فستيفال لاند" بعجمان ديسمبر المقبل

كشف مبارك العامري رئيس مجلس إدارة فستيفال لاند عن عزم الإدارة افتتاح مشروع "فيستفال لاند" في منطقة الزوراء بعجمان مطلع ديسمبر المقبل الذي يعد أكبر معرض عائلي ثابت في الإمارات الشمالية بمساحة إجمالية تتجاوز 90 ألف متر مربع، مؤكدا أن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من التشطيبات النهائية للمشروع ليكون وجهة ترفيهية وتسويقية تستهدف المواطنين والمقيمين من كافة الجنسيات والاعمار.

وأكد العامري أنه تم تجهيز "فستيفال لاند"، ليكون المكان الامثل لمختلف المهرجانات والفعاليات والانشطة، التي ستقام على مدار العام وتتلاءم مع احتياجات جميع أفراد الأسرة، مشيرا إلى أنه تم تخصيص مساحة واسعة للاطفال لتعزيز مواهبهم من خلال عدة برامج تم انتقائها بعناية فائقة، حيث سيتم عقد دوارات تدريبية، وورش عمل، ومسابقات على مدار العام ، فضلا عن تخصيص مساحة للأطفال من ذوي الهمم. حرصا من إدارة المشروع على المسئولية تجاة المجتمع خاصة في عام الخير وعام زايد.

وأضاف : سوف ننظم عدة معارض وفعاليات لصالح المؤسسات الخيرية وجاري الاتفاق مع عدة فعاليات لصالح المؤسسات الخيرية ، كما سيتم الاتفاق مع عدة جمعيات خيرية لدعم الاسر المنتجه .

مفاجآت عديدة

ومن جانبه أفاد خالد زكى قابيل الرئيس التنفيذى للمشروع، أنه يضم عددا من القرى وهي الامارات، و الكويت، وبلاد الشام، واليمن، والصين، فيما تعكف الادارة حاليا على جلب المزيد من الجاليات الأخرى، حيث ستعرض أهم المنتجات التي تتميز بها الدول المشاركة مع كافة الأنشطة والفعاليات الخاصة بها ، إلى جانب معارض التسوق العالمية والمحلية والفعاليات الترفيهية التى تقام على مدارالعام وستتزين فستيفال لاند- عجمان، بالاعلام الدول المشاركة احتفالا بعيدهم الوطنى.

ونوه إلى أن الافتتاح سيحوي العديد من المفاجآت، في أرض المشروع ذات الطاقة الاستيعابية البالغة مليون شخص.

وسيتم الاعلان عنها قريبا وفستيفال لاند معد لاستقبال عدد لايقل عن مليون شخص فى السنه الاولى .

ومن ناحية اكد محمد زكي قابيل عضو مجلس الادارة ان فستيفال لاند سيفتح سوق علاء الدين والذي تم تصميمه ليكون مكانا خياليا يستمتع به الزوار يضم الكثير من المطاعم التى تتنوع ثقافتها ، كما يشمل السوق قرية تراثية ومسرحا للفعاليات .



وقال ان المشروع يشمل منطقة ألعاب دائمة تصل مساحتها الى 14000 الف متر ومواقف سيارات تسع الى اكثر من الفي سيارة تشمل مواقف خاصة للكبار الشخصيات واصحاب الهمم علما بأن المواقف والدخول مجاناً.

وخدم فستيفال لاند كافة المواطنين والمقيمين والسائحين في عجمان خاصة والإمارات بشكل عام نظرا لموقعه المتوسط في إمارة عجمان وسهولة وسرعة الوصول له من مختلف الإمارات، لذا جاء اختيارنا لإمارة عجمان نظرا للتطور الدائم والتنوع السياحي و إمتلاك الامارة لكافة مقومات السياحة من فنادق وشواطئ ومناظر طبيعية ومزارات سياحية فريدة من نوعها ومراكز تسوق وأسواق شعبية ومطاعم متنوعة تلبي كافة الاذواق، التى تسعى الجهات المعنية في الامارة على توفير الخدمات السياحية المتنوعة والعمل على تطويرها وإضافة خدمات جديدة وتهيئة الاجواء المناسبة لجذب مشاريع سياحية ذات طابع تسويقي وترفيهي .