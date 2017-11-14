1200 متجر تشارك في «التخفيضات الكبرى»

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، عن مواعيد «3 أيام من التخفيضات الكبرى» التي ستقام للمرة الثانية ما بين 23 حتى 25 نوفمبر الجاري، حيث تقدّم المحلات التجارية المشاركة في شتّى أنحاء إمارة دبي تخفيضات وخصومات تتراوح ما بين 30% إلى 90% على مجموعة واسعة من العلامات التجارية.

وأكد سعيد الفلاسي المدير التنفيذي لإدارة التجزئة والشراكات الاستراتيجية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أن عدد المحال التجارية التي أكدت مشاركتها في الفعالية يزيد على 1200 محل في مختلف المراكز التجارية بدبي، مشيراً إلى أن هذا العدد الكبير من المحال المشاركة جاء بعد النجاح المتميز في النسخة السابقة للفعالية.

وأوضح الفلاسي في تصريحات صحفية أن المؤسسة تدرس حالياً أثر ونتائج التخفيضات المختلفة التي تنظمها «دبي للمهرجانات والتجزئة» على نمو القطاع من جانب المبيعات وعدد الزوار.

وذلك من خلال استطلاع يشمل جميع المحال المشاركة للوقوف على أبرز النتائج، مبيناً أن الكثير من الهيئات السياحية والتجارية من مختلف أنحاء العالم تتواصل مع المؤسسة للوقوف على أبرز أسباب نجاح وتميز حملات الترويج والتخفيضات في دبي، وذلك للاستفادة ونقل التجربة الى بلادهم.

وأضاف: تمثل «3 أيام من التخفيضات الكبرى» حدثاً هاماً في التقويم السنوي لقطاع التجزئة، وتعد بمثابة مكافأة خاصة للمتسوّقين في دبي، فهذه المبادرة تعمل على الارتقاء بقطاع التجزئة من خلال تقديم عروض ترويجية رائعة من قبل المحلات التجارية التي زادت عدد مشاركتها عن السابق.

والتي تمنح بدورها المتسوقين وزوّار دبي الاستفادة من مجموعة واسعة من الخصومات والتخفيضات المغرية، الأمر الذي يساهم في تنشيط الأسواق وزيادة المبيعات، إلى جانب تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للتسوّق.

علامات

وتشارك العديد من العلامات التجارية في «3 أيام من التخفيضات الكبرى» ومن بينها: هارفي نيكلز وغاليري لافاييت وبلومينغ ديلز وديبنهامز وهوم سنتر وأي دي ديزاين وريسيس وماكس مارا ووجوه وكونفيرس وغيرها العديد.

وتعود مبادرة «3 أيام من التخفيضات الكبرى» بعد 6 أشهر من إطلاقها الأول في مايو الماضي، لتقدم مجموعة من العروض الرائعة .

مبادرات

وتعد «3 أيام من التخفيضات الكبرى» من المبادرات التي تندرج تحت التقويم السنوي لقطاع التجزئة، والذي يتضمن المهرجانات التي تعنى بالتسوق والحملات والعروض الترويجية الموسمية، والتخفيضات الكبرى، والفعاليات ذات الصلة بالتنزيلات، وتجارب وأنشطة حصرية تتعلق بقطاع التجزئة في دبي.