مقصورات "الإمارات" تمنحك شعوراً بانعدام الجاذبية

تحتوي طائرات 777s الجديدة التابعة لطيران الإمارات، على ستة أجنحة جديدة في تشكيلة واسعة من مقصوراتها الرائدة من الدرجة الأولى، تمتاز بتصميم مبتكر توفر كل منها مساحة 40 قدما مربعا لكل راكب، مجهزة بأبواب منزلقة تمتد من الأرض وحتى السقف.

وقد تم إنشاء الأجنحة وفقا لمجلة" فوربس" بالتعاون مع شركة بوينغ لصناعة الطائرات، وشركة تصنيع المقاعد "روكويل كولينز"، وشركة" باناسونيك" الرائدة في مجال الإلكترونيات، واستوديو "جاك بيير جان ديسين"، وشركة" تيجو" للتصميم الصناعي في سياتل.

وقد استلهمت تلك المقصورات من سيارة مرسيدس بنز سيدان الفاخرة من الفئة S، بلمسة تصاميم أنيقة ومترفة من الألوان الرمادية الفاتحة، مزودة بكبائن علوية مصممة خصيصا، وخزائن كاملة الطول لتعليق الملابس.

ويمكن أيضا أن توضع المقصورات في حالة جديدة من "انعدام الجاذبية" مستوحاة من تكنولوجيا "ناسا" تهدف إلى إضفاء شعور من انعدام الوزن والاسترخاء.

وفي حين ستحتوي الأجنحة على جانب الطائرة على مناظير للركاب لاستخدامها والاستمتاع بمشاهدة المناظر من نوافذهم، فإن الأجنحة التي تقع في وسط الطائرة سيكون لها "نوافذ افتراضية" تستخدم توقعات زمن حقيقي تشاهد المشاهد خارج الطائرة من كاميرات مثبتة على السطح الخارجي.

وسيكون بإمكان الركاب تقديم طلبات الخدمة من طاقم الطائرة وطلب وجبات الطعام حسب الطلب باستخدام وظيفة مكالمة فيديو.

كما تحتوي الأجنحة على نوافذ خدمة خاصة حيث يمكن تقديم المشروبات والأطباق الصغيرة دون إزعاج الراكب.

وسيكون في وسع الركاب مشاهدة 2،500 قناة ترفيهية أو محتوى من أجهزتهم الخاصة على تلفزيونات 32 بوصة عالية الدقة.

وسيتلقون سماعات رأس جديدة من نوع "بويرز آند ويلكنز " التي تلغي الضجيج صنعت خصيصا لطيران الإمارات، وصممت لتحسين جودة الصوت في بيئة مقصورة الطائرة.

وسيكون هناك أزرار تحكم تعمل باللمس لضبط وضعية المقعد، ونظام الترفيه، وخيارات الإضاءة الشخصية، ولوحات الخصوصية، ومنطقة تخزين الأحذية، ومسند للقدمين..