محمد بن راشد يشهد توقيع إتفاقية لشراء 40 طائرة "بوينغ 787"

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وإلى جانبه ولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مراسم التوقيع على إتفاقية شراء أربعين طائرة بوينغ " 787 دريملاينر" لصالح شركة طيران الإمارات بقيمة تتجاوز الخمسة عشر مليار دولار أميركي.

وقع الإتفاقية "الإلتزام" سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات والسيد كيفن ماكاليستر نائب الرئيس التنفيذي للطائرات التجارية في شركة "بوينج" الأميركية.

وبارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الصفقة الجديدة التي سترفع عدد طائرات البوينغ في أسطول طيران الإمارات إلى نحو 204 طائرات من مختلف الأجيال.

وأعلن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم خلال التوقيع على الإتفاقية على هامش معرض دبي الدولي للطيران اليوم أن طيران الإمارات ستبدأ في تسلم الطلبية الجديدة أعتبارا من العام 2022 حيث ستحل بعض هذه الطائرات محل طائرات قديمة ستخرج من الخدمة وذلك في إطار التحديث المستمر والمتجدد لأسطول الشركة الوطنية العملاقة.

