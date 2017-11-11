ترافيل ويكلي: دبي نحو رقم قياسي بعدد سياحها

ذكر موقع ترافيل ويكلي البريطاني أن دبي في طريقها لتسجيل رقم قياسي في عدد السياح مع استقبالها لأكثر من 11.5 مليون سائح خلال الشهور التسعة الأولى من العام منهم 905 آلاف بريطاني. وأشار التقرير إلى أن المملكة المتحدة حافظت على موقعها كثالث أكبر سوق بعد الهند والسعودية في الشهور التسعة الأولى بـ905000 مسافر بين يناير وسبتمبر بزيادة 2% على أساس سنوي.

وأضاف أن عدد السياح إلى الإمارة ارتفع 7.5% خلال الفترة إلى ما مجموعه 12.58 مليون. ويشير الأداء القوي في الأرباع الثلاثة من 2017 إلى أن دبي تحقق تقدماً مستداماً نحو رؤية 2020 السياحية لاستقطاب 20 مليون زائر سنوياً بحلول 2020 وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج الإجمالي.

ونقلت عن هلال سعيد المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي قوله، إن النمو المضطرد الأعلى من المعدل العالمي الذي شهدته دبي حتى الآن من هذا العام يدل على الأثر الإيجابي الذي حققته الاستراتيجية المتكاملة في التدابير التنظيمية والجهود الترويجية والمبادرات التجارية.