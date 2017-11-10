طيران الإمارات تتأهب لأكبر تواجد في معرض دبي للطيران 2017

تستعد طيران الإمارات لعرض العائلة الكاملة من طائراتها في معرض دبي للطيران 2017، بما في ذلك طائرة الإيرباص A380 المائة وأحدث طائراتها من طراز بوينج 777-300ER التي تحتوي على مقصورات محدثة، وطائرة رجال الأعمال الإيرباص A319، بالإضافة إلى طائرتي "سيروس SR22" و"إمبراير فينوم 100EV" اللتين ستستخدمهما أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين. وسوف تحمل طائرتا الإمارات البوينج 777-300ER والإيرباص A380 ملصق "عام زايد" تكريماً لذكرى المغفور له الوالد المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: "يعتبر معرض دبي للطيران من أبرز الأحداث على أجندة صناعة الطيران العالمية، ومن المهم أن تعرض طيران الإمارات خلاله عائلة طائراتها كاملة لتسلط الضوء على التحسينات والمنتجات الشاملة التي أُدخلت على أسطولها. كما يسرنا أن نعرض طائرات التدريب المتطورة التي سوف تستخدمها أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين. وسوف تؤدي استثماراتنا إلى إرساء معايير جديدة تدريب الطيارين، كما ستعزز مكانة دبي كمركز عالمي للطيران".

وسوف تكشف طيران الإمارات خلال اليوم الأول للمعرض النقاب عن مقصورة الدرجة الأولى لطائرة البوينج 777-300ER، التي أعيد تصميمها بالكامل وأدخلت عليها مجموعة من الميزات الجديدة. وشملت التحديثات على هذه الطائرة مقصورات درجتي رجال الأعمال والسياحية أيضاً ضمن برنامج بتكلفة عدة ملايين من الدولارات.

وسوف تشارك طائرتا الإمارات 777-300ER وA380 في اليوم اللأول للمعرض في عرض جوي فريد مع طائرات فريق الفرسان الإماراتي للاستعراضات الجوية، حيث ستحلق الطائرتان، اللتان تحملان ملصق "عام زايد"، على ارتفاعات متباينة وبشكل متناسق مع طائرات الفرسان.

ومن جهة أخرى، سوف يتم افتتاح أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين رسمياً خلال اليوم الثاني للمعرض. وقد أنشأت الأكاديمية طيران الإمارات لتلبية متطلبات صناعة الطيران العالمية وحاجتها إلى طيارين تجاريين، وسوف توفر تقنيات تعليم متطورة على طائرات حديثة ما يساعد الطيارين المبتدئين على تطوير معرفتهم وخبراتهم في مجال الطيران. ويعكس استثمار طيران الإمارات ملايين الدولارات في هذا المشروع التزامها بتطوير بنية تحتية تؤهل الطيارين المواطنين وتعدهم للعمل في طيران الإمارات. كما ستوفر التدريب لناقلات جوية وجهات أخرى من المنطقة والعالم.

وسوف يستقبل جناح طيران الإمارات زوار المعرض، وهو مكون من طابقين، ويضم قسم الهندسة ، أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين، الإمارات للشحن الجوي، جامعة الإمارات للطيران، قسم المبيعات والمتجر الرسمي لطيران الإمارات، الذي سيعرض للبيع نماذج طائرات ذات إصدار محدود تتضمن ملصق "عام زائد". كما ستتوفر إمكانية طلب نماذج خاصة أكبر لهذه الطائرات أيضاً.