مجموعة "اتصالات" تعلن عن 2.4 مليار درهم أرباحاً موحدة للربع الثالث 2017

أعلنت "مجموعة اتصالات" اليوم عن نتائجها المالية الموحدة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2017.

أبرز النتائج المالية والتطورات للربع الثالث لعام 2017

بلغت الأرباح الصافية الموحدة بعد خصم حق الامتياز الاتحادي 2.4 مليار درهم، نتج عنه هامش أرباح صافية نسبته 19% ونسبة نمو سنوية بلغت 29%.

• بلغت الإيرادات الموحدة للمجموعة للربع الثالث 12.9 مليار درهم.

وسجلت إيرادات "اتصالات الإمارات" نمواً سنوياً بنسبة 3% لتصل إلى 7.6 مليار درهم مقارنة مع الربع الثالث 2016.

• سجلت "اتصالات الإمارات" أرباحاً صافية بواقع 2.0 مليار درهم بنسبة زيادة سنوية 4% مقارنة بالربع الثالث من العام 2016.

• بلغ عدد المشتركين الإجمالي للمجموعة 140 مليون مشترك.

وفي الإمارات العربية المتحدة، نمت قاعدة العملاء إلى 12.5 مليون مشترك محققة نسبة نمو 2% مقارنة بالربع الثالث 2016.

• "اتصالات" تبرم شراكة جديدة كجزء من برنامج "مسرعات دبي المستقبل" لتوفير حلول الرعاية الطبية المستقبلية لدولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

• "اتصالات" تطلق أول منصة (IPX Exchange) في الشرق الأوسط وإفريقيا لتعزيز خدمات مركز بيانات "المركز الذكي".

• "اتصالات" تحقق أسرع تجربة ميدانية حية لشبكة الجيل الخامس في العالم وتسجل سرعة 71 جيجابت في الثانية.

• "اتصالات" تطلق خدمات الجيل الرابع (4G) في مصر.

• "اتصالات" تطلق علامة تجارية جديدة مخصصة لفئة الشباب في الإمارات العربية المتحدة.

• "اتصالات" تفوز بجائزة "أفضل مشغل" من جوائز "تيليكوم وورلد الشرق الأوسط".

• اختيار "اتصالات" كشريك التحول الرقمي لبرنامج مسرّع التقنيات المالية (Fintech) الذي أطلقه مركز دبي المالي العالمي.

• "اتصالات" تطلق "M2M In-vehicle WiFi" لتمكين شركات قطاع النقل بالدولة.



وقال المهندس صالح العبدولي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "اتصالات": " تواصل اتصالات تحقيق أداء قوي في الربع الثالث على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والتحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الاتصالات العالمي. واليوم، نحن عل مشارف حقبة جديدة وغير مسبوقة من التغيرات التكنولوجية التي ستحدث تحولاً جذرياً وتعيد تشكيل ملامح القطاع وعموم المجتمع على نطاق واسع.

ونسعى في "اتصالات" بشكل دائم إلى أن نكون في المقدمة، ونعمل على تسخير قوة التكنولوجيا لتقديم قيمة مضافة لعملائنا والمجتمعات التي نعمل بها. وقد مكنتنا أجندتنا الرقمية من تعزيز عملياتنا الداخلية وإثراء محفظة خدماتنا. وهي تشكل القوة الدافعة لنا جنباً إلى جنب مع سعينا للاستثمار في الفرص الناشئة، مثل الروبوتات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، للاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تقدمها.

وفي إطار استراتيجيتنا الشاملة، نضع الابتكار في صميم أولوياتنا، حيث أننا نؤمن بتنمية الابتكار وتطوير منظومة فعالة من خلال الشراكات الناجحة والاستثمارات الهادفة في التقنيات المستقبلية. ونحن مصممون على مواصلة ريادة الابتكار وتقديم حلول أكثر ذكاء وإضافة قيمة مستدامة للعملاء والمساهمين.

وتواصل "اتصالات" بثقة المضي قدماً وتقديم دور فاعل في إثراء حياة الناس وتمكين المجتمعات في الأسواق التي تعمل بها. وسوف نحرص دائماً على ضمان محفظة أعمال قوية وداعمة للمجموعة، مع التركيز على الارتقاء المستمر بتجربة العملاء، وتعزيز القيمة المضافة، والعمل بوتيرة متناغمة عبر المجموعة كعائلة واحدة.

وعلى امتداد مسيرتنا الحافلة بالإنجازات، فإننا نشعر بالفخر والامتنان على الدعم الكبير والمستمر الذي حظيت به "مجموعة اتصالات" من القيادة الرشيدة في الإمارات العربية المتحدة، والذي مكننا من بناء قطاع اتصالات حديث ومتطور وفق أعلى المعايير العالمية. وليس ذلك وحسب، بل مكننا أيضاً من قيادة الطريق وتقديم نماذج يحتذى بها في تبني التكنولوجيا. وكل الشكر والتقدير أيضاً إلى مساهمينا وعملائنا الذين نعتبرهم الحافز الأكبر لنا لمواصلة النجاح وتحقيق الإنجازات.



قاعدة المشتركين



• ارتفع عدد مشتركي "اتصالات" في الإمارات العربية المتحدة إلى 12.5 مليون مشترك بزيادة سنوية بنسبة 2% مقارنة بالربع الثالث 2016.

الإيرادات

• وصلت إيرادات "اتصالات الإمارات" إلى 7.6 مليار درهم بنسبة زيادة 3% مقارنة بالربع الثالث 2016.



الأرباح الصافية

• حققت "اتصالات الإمارات" أرباحاً صافية بواقع 2.0 مليار درهم بنسبة زيادة بلغت 4% مقارنة بالربع الثالث 2016.

الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء

• بلغت أرباح "اتصالات الإمارات" قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 4.1 مليار درهم بهامش 54% ونسبة زيادة 1% مقارنة بالربع الثالث 2016.