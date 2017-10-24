رقم التسجيل الضريبي إلزامياً بالفواتير في يناير

أعلن خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن جميع الفواتير الخاصة بالأعمال الخاضعة للضرائب في الدولة يجب أن يكون مطبوعاً عليها رقم التسجيل الضريبي إلزامياً اعتباراً من أول يناير المقبل، داعياً جميع الأعمال التي لم تقم بالتسجيل حتى الآن إلى المسارعة بالتسجيل في أقرب فرصة حتى يتمكنوا من التجهيز من حيث إعداد الأنظمة والفواتير بعد الحصول على رقم التسجيل الضريبي لطباعته على الفواتير.

وقال في تصريح لـ«البيان الاقتصادي» إن الهيئة الاتحادية للضرائب شهدت استجابة واسعة من الأعمال للتسجيل بالضريبة الانتقائية خلال الأسابيع الأولى منذ دخولها حيّز التنفيذ بداية أكتوبر الجاري، كما سجّل موقع الهيئة الإلكتروني إقبالاً كبيراً من الشركات على التسجيل استكمالاً لمتطلبات الامتثال بالالتزامات المترتبة عليها بموجب الضريبة الانتقائية.

وأضاف البستاني، أنه تم فتح باب التسجيل لضريبة القيمة المضافة في بداية الشهر الحالي وحدّدت الهيئة فترات التسجيل بناء على العائدات السنوية للأعمال وتم بالفعل تسجيل العديد منها حتى أمس.

موضحاً أن الهيئة بدأت في قبول جميع الأعمال التي تفوق عائداتها السنوية 150 مليون درهم بتقديم طلبات التسجيل قبل 31 الجاري وأنه على الأعمال التي تفوق عائداتها السنوية 10 ملايين درهم تقديم طلبات التسجيل قبل 30 نوفمبر المقبل ثم تعطى الأولوية للتسجيل للشركات التي تقل عائداتها السنوية عن 10 ملايين درهم.

مؤكداً أنه على جميع الأعمال الملزمة بالتسجيل التقدم بطلبات التسجيل قبل 4 ديسمبر 2017 تفادياً لمخاطر عدم التسجيل عند أول يناير 2018.

وأكد مدير عام «الاتحادية للضرائب» أن الهيئة تبذل جهوداً مكثفة لمساعدة قطاعات الأعمال على مواءمة أنظمتها المالية والتقنية لضمان جاهزيتها واستعداداتها للامتثال بالأنظمة والإجراءات الضريبية في الدولة، بما فيها ضريبة القيمة المضافة.

وتحرص على إعطاء قطاعات الأعمال مهلة كافية تمكنها من العمل على مواءمة أنظمتها التشغيلية مع متطلبات نظام ضريبة القيمة المضافة، ورفع استعداداتها في تسهيل تطبيق نظام ضريبي متميز ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية والمكانة الرفيعة لدولة الإمارات على جميع المستويات، حيث يمكن لقطاعات الأعمال التسجيل في النظام من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.