"المركزي" يحذر من خطورة التعامل بالعملات الافتراضية

حذر معالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي من المخاطر المرتبطة بالتعامل بالعملات الإفتراضية ومنها ما يسمى "البيتكوين" الرقمية مشيرا معاليه إلى أن مثل هذه العملات ليس لها مرجع محدد وأنها تخضع بشكل أساسي للعرض والطلب.

جاء ذلك في تصريحات صحفية اليوم عقب افتتاح معالي مبارك راشد المنصوري القمة العالمية للخدمات المالية الإسلامية بأبوظبي التي تستمر على مدى يومين بمشاركة كبار المسؤولين بقطاع الصيرفة والتمويل الإسلامي على مستوى العالم.

وشدد معاليه على أن تعامل الأفراد بالعملات الإفتراضية محفوف بالمخاطر مشيرا إلى أنه على سبيل المثال عندما أعلنت بعض الدول خلال الفترة الماضية عدم تعاملها بالعملات الإفتراضية حدثت مشكلات كبيرة للمستثمرين بهذه العملات.

وذكر أن من مخاطر هذه العملات كذلك أنها قد تستخدم في عمليات غسل الأموال.

وقال معاليه: المصرف المركزي ينظر للتقنيات الجديدة المتعلقة بالعملات الإفتراضية وغيرها بشكل مدروس بعيدا عن التسرع بحيث يتم الاستعانة بالتقنيات التي تفيد تطوير القطاع ويتوخى المصرف المركزي الحذر في اعتماد ما يظهر من تقنيات حديثة،مؤكدا عدم إصدار أي تراخيص للعمل بها في السوق المحلي.