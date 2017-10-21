"العبار": طرح "إعمار للتطوير" في سوق دبي بالنصف الأول من نوفمبر المقبل

توقع محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة "إعمار العقارية"، طرح 30% من أسهم "إعمار للتطوير" للاكتتاب العام في سوق دبي المالي خلال النصف الأول من نوفمبر القادم.

وقال العبار على هامش اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة اليوم السبت: أن هذا الموعد مرهون بالحصول على إنهاء باقي الإجراءات اللازمة للطرح.

ولفت العبار إلى أن الوقت الحالي يعتبر مناسب للطرح في سوق الأسهم معربا عن ثقته في الأسواق، ومضيفاً أن شركته تعمل وفق خطة استراتيجية طويلة المدي تتضمن إدراج الشركات التابعة لها.

وحول تقييم "إعمار للتطوير"، قال العبار: لا تزال خاضعة للتقييم من قبل شركات متخصصة ولا توجد أرقام نهائية حتى الآن، موضحاً أن أسلوب تقييم نشاط التطوير العقاري يخضع لعدة محددات منها تاريخ العقار التي تختلف من عام لأخر وظروف السوق وحجم المخاطر.

وأشار العبار إلى أن "إعمار للتطوير" تمثل 20% من أصول المجموعة الأم، كما تمثل أصول التطوير العقاري داخل سوق الإمارات.

وأضاف العبار إن فصل "إعمار التطوير" عن المجموعة الأم سينعكس "إيجابياً" على الشركتين، ومن المتوقع أن تسجل إعمار للتطوير أرباحاً جيدة خلال السنوات القادمة.

وارتفعت أرباح شركة إعمار للتطوير، بنسبة 32% في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وفق ما نقلته بلومبرغ قبل أيام، مشيرة إلى أن العائدات زادت بنسبة 27% لتصل إلى 6.51 مليارات درهم مع ارتفاع العائدات من بيع الشقق وحدها بنسبة 82% لتصل إلى 3.87 مليارات درهم.

وأوضح العبار أنه سيتم توجيه جانباً من عوائد الطرح إلى توزيعات الأرباح على المساهمين، مضيفاً أن لم يتم تحديد حجم الأرباح الموزعة حتى الآن.

وتتوقع "أوبار كابيتال" للبحوث إن يحصل مساهمو "إعمار العقارية" على توزيعات نقدية تقدر 6.58 مليارات درهم أو ما يعادل 92 فلساً، بينما توقع بنك الاستثمار البحريني "سيكو" أن تكون قيمة التوزيع في حدود 0.9 إلى 1.2 درهم للسهم الواحد.

وتترقب الأسواق المحلية بشغف كبير طرح "إعمار" بعد فترة من الهدوء النسبي بعدما قررت شركات عديدة إرجاء خطط الطرح بسبب تذبذب أسعار النفط، إذ من المتوقع أن يكون بداية انطلاق وعودة قطار الطروحات الأولية، كما أنه سيكون الأكبر من نوعه منذ طرح "إعمار مولز" قبل ثلاث سنوات.