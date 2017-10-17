«سيجنا» تُطلق أول برنامج «للتأمين الصحي للأفراد» في الإمارات

كشفت «سيجنا» شركة التأمين والخدمات الصحية العالمية عن برنامج (سيجنا هيلثجارد أس ام) في دبي – وهو أول برنامج للتأمين الصحي الخاص للأفراد من سيجنا الشرق الأوسط. وقد صمم البرنامج خصيصاً للأفراد المتنقلين على الصعيد العالمي لسد الثغرات في شرائح التأمين الصحي والذي يمتثل للوائح هيئة الصحة بدبي.

وتقدم خطة هذا البرنامج علاجًا في المستشفيات ورعاية الأمومة وخدمات العيادات الخارجية والخدمات المتخصصة والوصفات الطبية والصحة النفسية وتغطية حالات الطوارئ أثناء التواجد خارج المنطقة. وسعيًا للحد من أعباء التكاليف الصحية للعملاء ومن يُعيلونهم، فيمكن شراؤها على ثلاثة مستويات، بناءً على متطلبات الميزانية والسفر لدى الفرد.

جاء ذلك خلال الإعلان عن نتائج استطلاع Cigna 360o Well-being لعام 2017 والذي كشف عن بعض المخاوف المتنامية لدى الأفراد المقيمين في دول الإمارات بشأن قدرتهم على تلبية احتياجات الصحة والعافية مادياً. ولمواجهة هذه المخاوف، أطلقت الشركة برنامجها (سيجنا هيلثجارد أس ام) وهو نظام لتأمين ولياقة الأفراد مصمم خصيصًا للمقيمين في إمارة دبي يتناسب مع قدرتهم المالية.



نتائج الاستطلاع

وشمل الاستطلاع أكثر من 1000 مقيم داخل الإمارات القدرة المالية لدى المشاركين في الاستطلاع في دولة الإمارات والتي حلت في مرتبة متدنية، إذ أشار ما يقرب من 50 % إلى عدم قدرتهم على تغطية التكاليف الطبية لهم ولأسرهم. ويجنح واحد من كل خمسة أفراد في دولة الإمارات إلى تأخير الفحوصات الطبية الضرورية، كما أن 39% منهم يفضلون التطبيب الذاتي عند شعورهم بالمرض. كما أشار الاستطلاع أيضًا إلى وجود ثغرات في مزايا التأمين الصحي في بيئة العمل، إذ أشار 45% من المشاركين في الاستطلاع بأنهم هم من يقومون بتسديد نفقات علاجهم الصحي المصنف خارج الباقات التأمينية من أموالهم الخاصة، مقارنةً بـ 37 % ممن يتمتعون بتغطية صحية يقدمها لهم أرباب العمل.