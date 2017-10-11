إنطلاق فعاليات الملتقى الإماراتي السعودي للأعمال في أبوظبي

انطلقت اليوم في فندق قصر الإمارات بأبوظبي فعاليات الملتقى الإماراتي السعودي للأعمال تحت شعار "معا - ابدا" وذلك برعاية وزارة شؤون الرئاسة.

حضر انطلاق المتلقى معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي و معالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية -أبوظبي وعدد من المسؤولين و رجال الأعمال .

ويأتي الملتقى ضمن مخرجات "خلوة العزم" بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية بهدف تعزيز التعاون التجاري الاقتصادي والاستثماري وتوطيد الروابط وفتح قنوات استثمارية جديدة تعزز تنويع مصادر الدخل واستقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة إلى الاقتصاد وزيادة حجم الصادرات غير النفطية.

ويشارك في الملتقي وفد سعودي يضم أكثر من 120 مشاركا من مسؤولي عدة قطاعات حكومية ورجال وسيدات ورواد الأعمال.

و تأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في المملكة العربية السعودية باستثمارات تخطّت 30 مليار درهم تغطي 16 قطاعاً من أهم القطاعات والأنشطة الاقتصادية وهي المقاولات والعقارات إضافة إلى أن هناك 32 شركة ومجموعة استثمارية من كبريات الشركات والمجموعات الاستثمارية الإماراتية تنفذ مشاريع استثمارية كبرى في السعودية.