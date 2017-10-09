تزويد المركبات الجديدة بالاتصال الذكي حال وقوع الحوادث 2019

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالتعاون مع شرطة أبوظبي وشرطة دبي اليوم اعتماد عدد من مراكز الطوارئ في دولة الإمارات لدعم نظام eCall للاتصال الآلي في حالات حوادث السير.

يأتي ذلك في أعقاب اعتماد جاهزية شبكات الاتصالات في 2015 لتكون دولة الإمارات الأولى على مستوى الشرق الأوسط في تطبيق هذه المبادرة على هذا النطاق.

ومن المقرر أن يتم تزويد جميع المركبات الجديدة المستوردة إلى دولة الإمارات بميزة الاتصال التلقائي الذكي في حال وقوع الحوادث اعتبارا من بداية عام 2019 لتكون بذلك مزودة بأفضل التقنيات التي تعمل على تسريع إنقاذ وإسعاف كل من يتعرض لحوادث مرورية على أرض الدولة.

من جانبه قال معالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي إن هذا النظام المتطور يقدم حلولا مبتكرة لتعزيز سرعة الاستجابة عند وقوع الحوادث المرورية ويعتبر الأول من نوعه في الشرق الأوسط لاستقبال المكالمات الطارئة إلكترونيا " E-call " مشيرا إلى أن مراكز الاستجابة في شرطة أبوظبي جاهزة للتعامل مع النظام الجديد، الذي يواكب الجهود المستقبلية، التي سيتم بموجبها تزويد جميع المركبات بأفضل التقنيات التي تعمل على تسريع زمن الاستجابة للحوادث من خلال خاصية متطورة للتواصل السريع مع فرق الطوارئ التي تتيح تلقي معلومات الحادث تلقائيا .

وأضاف الرميثي إن نظام " E- call " المتطور يقوم تلقائيا بالاتصال صوتيا وإرسال بيانات المركبة لمركز القيادة والتحكم التابع للنطاق الجغرافي لموقع السيارة المتعرضة للحادث ، ليظهر في مركز القيادة والتحكم إلكترونيا جميع البيانات الضرورية مع إمكانية التحدث مع سائق المركبة "عند الضرورة" وتعزيز سرعة الاستجابة في الوصول إلى موقعه واجراء عمليات الإسعاف والإنقاذ .

وأضاف إن الأنظمة التقنية المطبقة حاليا تتكامل في تقديم أفضل الخدمات المتطورة بالتنسيق مع الشركاء بما يعزز من سرعة الاستجابة والتواصل الفعال مع مقدمي البلاغات ضمن تطبيق استراتيجية الشرطة في جعل الطرق أكثر أمانا وسلامة.

تأتي هذه المبادرة بمثابة تطبيق مبكر لمفاهيم المدينة الذكية وتعزيزا لأسلوب الحياة الذكي باعتبار ذلك واحدا من الأهداف الاستراتيجية التي تعمل الهيئة على تحقيقها في الدولة بالاستفادة من إمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

و يسهم النظام الجديد في تسريع زمن الاستجابة للحوادث من خلال خاصية متطورة للتواصل السريع مع فرق الطوارئ التي تتيح تلقي معلومات الحادث بشكل تلقائي وصوتي وإدخالها في النظام بشكل آني عوضا عن طباعة الأوامر بالشكل التقليدي بما يساعد على تقليص مستوى الخطأ البشري في تحديد موقع الحادث، وتحقيق أعلى مستوى من التكامل في الاستجابة لحالات الطوارئ.

وقال سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات إن مبادرة الاتصال الفوري " eCall " تندرج ضمن توجهات الهيئة وأهدافها في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للناس وتعزيز السعادة المجتمعية استنادا إلى قطاع الاتصالات والمعلومات.. ونحن نعمل وفق بوصلة واحدة حددتها رؤية الإمارات وتوجيهات القيادة الرشيدة حيث يتم التأسيس لمجتمع المعرفة الرقمي الذي يستند إلى مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة والمدينة الذكية مع الوضع في الإعتبار أن السرعة تعد عاملا حاسما سواء في تقديم الخدمات أو في تحقيق النتائج بشكل عام.

من جانبه أثنى العميد المهندس كامل بطي السويدي مدير الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي على الشراكة الفاعلة مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في تقديم خدمات تقنية وذكية على أعلى مستوى لأفراد الجمهور باستخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، مشيرا إلى أن شرطة دبي وبتوجيهات من سعادة اللواء عبد الله خليفة المري قائدها العام تحرص دائما على أن تكون سباقة في تبني أفضل التقنيات والأنظمة الحديثة التي من شأنها أن تساهم في تقديم أحدث الخدمات لأفراد الجمهور بمعايير عالمية وتحقق الهدف الاستراتيجي لشرطة دبي في إسعاد المجتمع.

وأشاد العميد كامل بطي السويدي بالمعايير العالمية للخدمة والتي تحقق الهدف الاستراتيجي لشرطة دبي في إسعاد المجتمع مشيرا إلى أن مركز القيادة والسيطرة بشرطة دبي أصبح جاهزا لتقديم خدمة نظام Ecall الذي سيقوم بتحديد مصدر البلاغ بدقة ما يساهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي للقوة في سرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة وبالتالي إنقاذ الأرواح.

وأضاف إن تطبيق هذا النظام يأتي ضمن سياسة تلبية توجهات حكومة دبي القائمة على الإبداع والابتكار واعتماد العمل الذكي نهجا في التطور.. مؤكدا أن شرطة دبي تولي حياة الناس في الحالات الطارئة اهتماما بالغا وتحرص على تقليص زمن الاستجابة باستخدام أحدث التقنيات المواكبة لكل الأنظمة التي تعزز من التعامل مع الحالات الطارئة.

ويقوم نظام eCall بإجراء عملية اتصال آلية من السيارة إلى الجهات المختصة للتعامل مع حالات الطوارئ.. ويستشعر مدى قوة الحادث ويقوم فورا بالتواصل مع أقرب مركز طوارئ ناقلا لهم أيضا الموقع الجغرافي للحادث بدقة وبيانات آخرى ذات علاقة.

وبغض النظر عن إجراء المكالمة آليا أو يدويا يوفر نظام eCall تواصلا صوتيا بين المركبة وموظف مركز الطوارئ حيث يتمكن الركاب من الإجابة على الأسئلة المتعلقة بحالتهم وتزويد مركز الطوارئ بالمزيد من البيانات التي تسهم في مساعدتهم بالشكل المناسب.

وتزيد أهمية النظام الجديد، في حالات الحوادث المرورية التي يعجز فيها السائق عن التواصل بسبب الإصابة خصوصا على الطرقات العامة والأماكن الخالية ويساهم بشكل فعال وحاسم في إنقاذ الأرواح واستقدام المساعدة المطلوبة.