"ميرال" تؤكد مشاريع إستثمارية بقيمة 700 مليون درهم في "عالم فيراري أبوظبي"

انطلاقاً من رؤيتها والتزامها بالدفع قدماً في نمو قطاع السياحة في أبوظبي، أعلنت "ميرال" عن سلسلة من المشاريع الجديدة التي ستوفر تجارب فريدة ومثيرة لضيوفها. ومنذ افتتاحها رسمياً أمام الزوار في عام 2010 بـ 24 لعبة ومرفق ترفيهي، توفّر مدينة "عالم فيراري" اليوم 19 تجربة جديدة إضافيّة.

وتأكيداً على حرص "ميرال، المطوّرة لهذه المشاريع، على الاستمرار برؤيتها وطموحها في هذا الاتجاه، قامت الشركة بتطوير المزيد من المرافق الترفيهية الجديدة خلال المرحلة الثانية. وفي المرحلة الثالثة، ستقوم "ميرال" بإضافة أفعوانيّتين جديدتين، واثنين من الألعاب الجديدة خلال عام 2017؛ بهدف زيادة المساحة المخصصة للمرافق الترفيهية والألعاب بنسبة 40%.

وفي هذا الصدد، قال محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة "ميرال": أصبحت مدينة "عالم فيراري" فعلياً واحدة من أكثر المدن الترفيهية الغامرة والمثيرة والفريدة في العالم مع خمس تجارب أفعوانيّة مميّزة تحت سقف واحد. نحن عازمون على مواصلة إثراء تجربة زوارنا من المقيمين في دولة الإمارات وزوار الدولة من الخارج."

وأضاف الزعابي: "نحن مسرورون لتقديم هذه التجارب الجديدة، والانتقال بمكانة جزيرة ياس في أبوظبي إلى آفاق جديدة. لقد استمعنا إلى عملائنا الأوفياء، وسوف نقدّم أربعة تجارب جديدة والتي سوف تشدّ انتباههم وتجعلهم ينتظرون المزيد بشغف."

وتصل قيمة الاستثمار الإجمالي لميرال في هذه المشاريع في "عالم فيراري أبوظبي" إلى 700 مليون درهم، مما يعطي إشارة واضحة تؤكد على التزام الشركة الراسخ بالدفع قدماً بعجلة التطور والازدهار لقطاع السياحة في أبوظبي.

واختتم الزعابي بالقول: "إن استكمال المرحلة الثانية من مشاريع التطوير في مدينة "عالم فيراري أبوظبي" تمثل إنجازاً هاماً، في الوقت الذي تواصل فيه "ميرال" التزامها بتوسيع محفظتها الاستثمارية من المرافق الترفيهية التي من شأنها أن تعزز مكانة جزيرة ياس كوجهة سياحية عالمية."

وبحلول شهر مارس 2017، سيتم إطلاق "تيربو تراك"Turbo Track، أول مشروع ضمن المرحلة الثالثة في مدينة "عالم فيراري أبوظبي". المشروع، الذي يرتكز على مرفق حديث للتدريب على قيادة ألعاب فيراري، يضم مضمار بطول 180 متر يمتد من داخل مبنى "عالم فيراري" حتى سقف زجاجي بارتفاع 62 متراً."

وتصل أقصى سرعة للعربات في مضمار "تيربو تراك" إلى 102 كيلومتراً في الساعة، عند اندفاعها صعوداً وهبوطاً على منحنى المضمار. وقد صممت هذه العربات بمقاعد أمامية وخلفية متقابلة، كل جزء منها يشكل واجهة قيادة أمامية توفر تجربة فريدة للأشخاص الموجودين فيها عند القيادة. كما يشتمل "تيربو تراك" على مرتفع منعدم الجاذبية ومنحنى جاذبية."

ويمثل هذا المرفق الترفيهي بداية مميزة لميرال لهذا العام، يأتي بعد سنوات مستمرة من النجاح والتميّز. حيث يشكّل النمو الكبير الذي شهدته جزيرة ياس ثمرة لهذه الجهود والنجاحات التي حققتها الشركة، مما يجعل الجزيرة واحدة من الوجهات الفريدة في أبوظبي ودولة الإمارات عموماً.

الجدير بالذكر، أن محفظة ميرال من المشاريع الترفيهية في جزيرة ياس تشتمل على مدينة "عالم فيراري أبوظبي"، و"ياس ووتروورلد"، و"عالم وارنر براذرز أبوظبي"، و"كلايم" Clymb، بالإضافة إلى الإعلان مؤخراً عن أول متنزه للحياة البحرية خارج الولايات المتحدة الأمريكية وهو مشروع "سي وورلد أبوظبي". كما توفر جزيرة ياس مجموعة واسعة من المرافق الترفيهية والرياضية بما في ذلك؛ "حلبة مرسى ياس"، وسبعة فنادق، وجدول حافل بالفعاليات على مدار العام، وحفلات غنائية حية، وميدان للحفلات، وملعب للغولف يحتوي على 18 حفرة، ومرسى ياس، وشاطئ ياس، وياس مول وهو أكبر مركز للتسوق في أبوظبي.